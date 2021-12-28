義大利2週內恐千萬人須隔離 專家憂全國癱瘓

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義大利衛生專家預估兩週內將有約1000萬名接觸者須隔離，27日敦促政府放寬COVID-19隔離規定，否則義大利恐有癱瘓之虞。圖為23日羅馬街頭。（法新社）

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（中央社羅馬27日綜合外電報導）衛生專家今天敦促義大利政府放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離規定，他們認為若不如此，隨著具高度傳染力的Omicron變異株蔓延，隔離人數日益增多，義大利恐有癱瘓之虞。

根據現行規定，與染疫者密切接觸者，若已接種疫苗，須自主隔離7天，若未接種，則須隔離10天。

義大利Gimbe衛生基金會主席卡爾塔貝洛塔（Nino Cartabellotta）告訴Radio Cusano Campus電台，每名COVID-19患者平均接觸5至10人，義大利兩週內料將會有約100萬人染疫，「那意味會有500至1000萬名接觸者必須隔離」。

病毒學家佩格里斯可（Fabrizio Pregliasco）呼應卡爾塔貝洛塔的看法說：「現階段，在Omicron擴散的情況下，我們必須考慮改變介入的方式，否則就會走向廣義的封城。」

義大利上週感染人數激增，連3天單日新增確診創新高，25日更來到單日5萬4762人。

為控制日漸升高的感染率，政府23日更進一步嚴格規定防疫措施，包括除夕夜禁止所有公共慶祝活動，舞廳和夜店暫停營業到1月31日，以減少群聚社交活動。

政府COVID-19防疫衛生專員費格里奧洛（Francesco Paolo Figliuolo）告訴記者，衛生官員正考慮修訂隔離規定。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1101228