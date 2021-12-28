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疫情4/300

赴哈薩克空手道代表團病毒定序 13人確診7染Omicron

2021/12/28 14:50（12/28 15:11 更新）
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台灣空手道代表團日前赴哈薩克參賽，返台有13名團員確診COVID-19，其中7例感染Omicron病毒株。（示意圖／中央社檔案照片）
台灣空手道代表團日前赴哈薩克參賽，返台有13名團員確診COVID-19，其中7例感染Omicron病毒株。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北28日電）指揮中心今天公布新一批境外移入病例病毒基因定序結果，新增14例Omicron，其中7例為赴哈薩克參賽空手道代表團團員；截至目前，國內累計48例Omicron邊境或檢疫攔截的境外移入病例。

台灣空手道代表團赴哈薩克參賽，返台出現13名團員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），進行基因定序，釐清感染病毒株，定序初步結果今天出爐。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會中表示，其中7例確定為Omicron，其餘檢體定序陸續進行基因定序，一有結果就會儘速對外說明。

媒體詢問，由於現階段哈薩克境內並無檢測出Omicron個案，但台灣及香港空手道代表團陸續驗出哈薩克Omicron境外移入個案，是否可能是來自世界各地的選手相互傳染。莊人祥說，哈薩克境內沒有通報出Omicron病例，其中一個可能性是當地沒有執行檢驗定序。

莊人祥也提及，赴哈薩克的空手道賽事代表團來自世界各國，現階段正是Omicron疫情開始流行階段，確實有可能因為各國選手一起到哈薩克，造成互相傳播。至於到底是如何傳播還不太清楚，尤其是代表團可能共同培訓、訓練，與其他國家選手近身比賽，都是可能造成傳染的因素。

據指揮中心統計，國內共累計48例Omicron，都是境外移入病例，皆為邊境快速攔截或檢疫攔截，早期偵測未進入社區，個案來源遍及9國，包括美國、哈薩克、英國、巴西、加拿大、史瓦帝尼、哥倫比亞、德國、奈及利亞，其中以美國18例最多。（編輯：管中維）1101228

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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