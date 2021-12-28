12/28新增19境外移入 空手道國手團又1人染疫

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國內28日新增19例境外移入，其中1人為空手道國手團，該團累計確診13人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北28日電）中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增19例COVID-19境外移入確定病例，其中1人為赴哈薩克空手道代表團，該團確診累積13人；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心發言人莊人祥今天下午記者會中表示，今天新增19例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，為9例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自美國、瑞士、寮國、越南、柬埔寨、加拿大、哈薩克、香港、中國及土耳其入境，入境日介於今年12月14日至12月26日。

指揮中心統計，國內累計1萬6950例確診，分別為2296例境外移入，1萬4600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：陳政偉）1101228