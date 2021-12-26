空手道亞錦賽傳疫情 香港選手抱怨觀眾不戴口罩

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（中央社台北26日綜合外電報導）哈薩克主辦亞洲空手道錦標賽，台灣、日本、香港及泰國代表團參賽返國後傳疫情。香港代表團選手抱怨當地觀眾忽視防疫規定、不戴口罩，但哈薩克已有近7成5民眾接種兩劑疫苗。

台灣空手道代表隊日前赴哈薩克參加亞錦賽後返台，團隊中有11人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。體育署今天表示，確診者包含教練和選手，正接受治療。其中，隨團作移地訓練的東奧銅牌好手「小清新」文姿云已向記者表示「我很好」。

另外，全日本空手道聯盟表示，日前赴哈薩克參加空手道亞錦賽的日本代表團，24日返回日本在機場檢疫時，共有選手及工作人員共11人確診，目前都在日本政府指定場所隔離。

香港體育單位也證實，5名24日從哈薩克經首爾返港空手道選手的病毒檢測呈陽性反應。

目前正在隔離的選手劉知名說，在哈薩克的比賽中，他看到許多人輕忽防疫規定，沒有戴口罩。

他也告訴香港電台（RTHK），觀眾也進入了只有選手才能進入的決賽場地。

根據哈薩克阿斯塔納時報（The Astana Times）23日引述衛生官員說法的報導，哈薩克近75%的合格接種疫苗人口、840萬人已經完全接種疫苗。超過890萬人接種一劑疫苗，占合格接種疫苗人口的80%。

哈薩克向民眾提供的疫苗包括俄羅斯的史普尼克V疫苗（Sputnik V）、自製的QazVAC疫苗、中國製造的國藥疫苗，以及輝瑞（Pfizer）疫苗。輝瑞疫苗在11月10日到貨，是為懷孕和餵奶的婦女和青少年接種疫苗。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1101226