疫苗數位證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看

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數位新冠病毒健康證明28日起開放有出國需求的民眾申請使用，3步驟完成即可下載QR code。（指揮中心提供）

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（中央社網站27日電）歐盟執委會已宣布台灣正式加入「歐盟數位新冠證明」系統，中央流行疫情指揮中心28日起開放有出國需求的民眾申請「數位新冠病毒（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）健康證明」。該如何申請使用？入境哪些國家適用？中央社整理相關問答帶你了解。

適用對象：

在國內接種疫苗（已持有小黃卡）者

實施時間：

110年12月28日上午8時起開放申請

申請方式：

至衛生福利部「數位新冠病毒健康證明」申請網頁，完成3個步驟即可下載數位證明QR code。

1. 確認身分

選擇身分驗證方式並輸入資料進行驗證，3種驗證方式分別是：身分證號+健保卡號+護照號碼、FidO（台灣行動身分識別）+護照號碼、自然人憑證+讀卡機+護照號碼。

2. 選擇項目

選擇欲申請的數位證明種類，並填寫申請人生日；如選填電子信箱，完成申請後數位證明將寄至該郵件地址。

3. 取得數位證明

在申請成功頁面點選下載或列印數位證明；需列印者也可直接取得超商列印碼。

使用方式：

入境查驗時，出示數位證明QR code。

QR code可印出或存在手機、平板內供入境使用，入境查驗掃碼後顯示「綠色」或「打勾」，表示符合該國規定可通行；若不符規定則為「紅色」或「驚嘆號」。

（指揮中心提供）

適用國家：

包括27個歐盟會員國及33個非歐盟會員國（阿爾巴尼亞、安道爾、亞美尼亞、維德角、薩爾瓦多、法羅群島、喬治亞、以色列、冰島、黎巴嫩、列支敦士登、摩爾多瓦、摩納哥、蒙特內哥羅、摩洛哥、紐西蘭、北馬其頓、挪威、巴拿馬、聖馬利諾、塞爾維亞、新加坡、瑞士、台灣、泰國、突尼斯、多哥、土耳其、烏克蘭、阿拉伯聯合大公國、英國、烏拉圭、梵蒂岡）。

接種高端疫苗者可以申請嗎？

可以。但各國採用疫苗廠牌認證標準不同，民眾出國前應注意入境地最新規定。

數位證明會洩漏足跡嗎？

不會，疫苗數位證明相當於數位版的小黃卡，內容未記錄民眾足跡，也不會介接實聯制資料。

在國內旅行需要申請嗎？

不需要，數位證明現階段開放出國需求者使用。（編輯：鄭懿君）1101227