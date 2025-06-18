「臺灣漫遊錄」美日獲獎 金翎：台灣故事夠分量別覺得沒人要看

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（中央社記者廖漢原紐約17日專電）文學創作題材廣泛，文字之路艱辛孤獨。「臺灣漫遊錄」譯者金翎前往紐約「亞洲協會」領取首屆翻譯文學獎，她希望「不要覺得台灣太小，台灣的故事沒有人要看，這是很危險的想法，自己的故事也是夠分量的」。

一本描述日治時期1名台灣與1名日本女性間，工作、友誼、同性情愫與美食的小說「臺灣漫遊錄」，背景是性別、種族、殖民與歷史的殘酷現實，作者楊双子與英文版譯者金翎讓故事甜蜜且生意盎然。

臺灣漫遊錄日文版「台灣漫遊鐵道的兩人」去年獲得日本翻譯大賞，英文版獲得美國國家圖書獎與亞洲協會（Asia Society）「夏白芳圖書獎」兩個翻譯文學獎，3個獎項都是史上首次。

楊双子與金翎去年底陸續前往美國與英文版讀者接觸，領取獎項。金翎在16日出席亞洲協會首次舉辦的頒獎典禮，對兩人都是改變人生的一次創作體驗。

「我本來是上班族，不是因為出書，之前決定要辭掉工作從紐約搬回台灣，全職做文學，對我來說是變動很大的一年。獲獎讓我跟双子在台灣與美國被邀請去很多活動，參與很多不一樣的場合，見識很多，因為我從來沒有在台灣正式工作過，所以一切都很新鮮。」金翎在紐約接受訪問談到這一年的人生變化。

亞洲協會「夏白芳圖書獎」介紹得獎作品「臺灣漫遊錄」。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年6月18日

熟稔中、英、日文的金翎因自己的創作和美國Graywolf Press出版社編輯五十嵐由香認識，開啟了英文版臺灣漫遊錄的旅程。

「當時對出版社來說也是新的嘗試，那時兩人都沒有任何期待，就是說這是很特別，對於翻譯文學在美國算是蠻有挑戰性的一部作品。沒有想到會有銷售量成就或一定會得獎，沒有這類的想像。」金翎回憶。

鍾情於文學創作的金翎經歷小說家的人生不確定，從紐約搬回台北，尋找文字的養分，她將以英文創作，希望明年底或後年初能夠出版個人作品。2023年獲得相同獎項的巴西裔作家兼譯者羅巴托（Bruna Dantas Lobato），過去發表短篇小說與散文，獲獎後也出版首本小說。

她說：「翻譯有點是創作衍生出來的訓練，可能至少在我心裡，創作是中心，翻譯是有點幸運碰到的一件事。」

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科技當道，巨量資訊流動，人心因銀幕而浮誇的年代，楊双子與金翎的創作與翻譯為創作者打開一扇通往世界的窗；金翎希望大家繼續重視文學，重視文字。

她說：「希望是大家不要覺得台灣太小，所以台灣的故事沒有人要看，這是很危險的想法。寫的故事不一定在美國或其他地方，或更大、更廣為人所知、感興趣的國家，我們自己的故事也是夠分量的。」（編輯：韋樞）1140618

「臺灣漫遊錄」譯者金翎（中）出席「亞洲協會」頒獎典禮後酒會。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年6月18日