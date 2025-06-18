加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
FBI指中共涉干預2020美總統選舉 製大量假駕照助中國僑民投票
首頁 / 文化

「臺灣漫遊錄」美日獲獎 金翎：台灣故事夠分量別覺得沒人要看

2025/6/18 08:49（6/18 09:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「臺灣漫遊錄」譯者金翎（左）16日出席美國「亞洲協會」首次舉辦的頒獎典禮，期間與耶魯大學教授程洋洋對談。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年6月18日
「臺灣漫遊錄」譯者金翎（左）16日出席美國「亞洲協會」首次舉辦的頒獎典禮，期間與耶魯大學教授程洋洋對談。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年6月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約17日專電）文學創作題材廣泛，文字之路艱辛孤獨。「臺灣漫遊錄」譯者金翎前往紐約「亞洲協會」領取首屆翻譯文學獎，她希望「不要覺得台灣太小，台灣的故事沒有人要看，這是很危險的想法，自己的故事也是夠分量的」。

一本描述日治時期1名台灣與1名日本女性間，工作、友誼、同性情愫與美食的小說「臺灣漫遊錄」，背景是性別、種族、殖民與歷史的殘酷現實，作者楊双子與英文版譯者金翎讓故事甜蜜且生意盎然。

臺灣漫遊錄日文版「台灣漫遊鐵道的兩人」去年獲得日本翻譯大賞，英文版獲得美國國家圖書獎與亞洲協會（Asia Society）「夏白芳圖書獎」兩個翻譯文學獎，3個獎項都是史上首次。

楊双子與金翎去年底陸續前往美國與英文版讀者接觸，領取獎項。金翎在16日出席亞洲協會首次舉辦的頒獎典禮，對兩人都是改變人生的一次創作體驗。

「我本來是上班族，不是因為出書，之前決定要辭掉工作從紐約搬回台灣，全職做文學，對我來說是變動很大的一年。獲獎讓我跟双子在台灣與美國被邀請去很多活動，參與很多不一樣的場合，見識很多，因為我從來沒有在台灣正式工作過，所以一切都很新鮮。」金翎在紐約接受訪問談到這一年的人生變化。

亞洲協會「夏白芳圖書獎」介紹得獎作品「臺灣漫遊錄」。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年6月18日
亞洲協會「夏白芳圖書獎」介紹得獎作品「臺灣漫遊錄」。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年6月18日

熟稔中、英、日文的金翎因自己的創作和美國Graywolf Press出版社編輯五十嵐由香認識，開啟了英文版臺灣漫遊錄的旅程。

「當時對出版社來說也是新的嘗試，那時兩人都沒有任何期待，就是說這是很特別，對於翻譯文學在美國算是蠻有挑戰性的一部作品。沒有想到會有銷售量成就或一定會得獎，沒有這類的想像。」金翎回憶。

鍾情於文學創作的金翎經歷小說家的人生不確定，從紐約搬回台北，尋找文字的養分，她將以英文創作，希望明年底或後年初能夠出版個人作品。2023年獲得相同獎項的巴西裔作家兼譯者羅巴托（Bruna Dantas Lobato），過去發表短篇小說與散文，獲獎後也出版首本小說。

她說：「翻譯有點是創作衍生出來的訓練，可能至少在我心裡，創作是中心，翻譯是有點幸運碰到的一件事。」

google news透過 Google News追蹤中央社

科技當道，巨量資訊流動，人心因銀幕而浮誇的年代，楊双子與金翎的創作與翻譯為創作者打開一扇通往世界的窗；金翎希望大家繼續重視文學，重視文字。

她說：「希望是大家不要覺得台灣太小，所以台灣的故事沒有人要看，這是很危險的想法。寫的故事不一定在美國或其他地方，或更大、更廣為人所知、感興趣的國家，我們自己的故事也是夠分量的。」（編輯：韋樞）1140618

#日本
#紐約
#楊双子
#臺灣漫遊錄
#金翎
#亞洲協會
「臺灣漫遊錄」譯者金翎（中）出席「亞洲協會」頒獎典禮後酒會。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年6月18日
「臺灣漫遊錄」譯者金翎（中）出席「亞洲協會」頒獎典禮後酒會。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年6月18日
臺灣漫遊錄
臺灣漫遊錄
  • 作者｜楊双子
  • 出版社｜春山出版
  • 出版日期｜2020/03/31
延伸閱讀
「臺灣漫遊錄」英譯本連得大獎 幕後功臣：讓美國讀者對台產生不同思考臺灣漫遊錄接連獲獎 楊双子：台灣文學走向世界臺灣漫遊錄獲美國亞洲協會翻譯文學獎 楊双子盼讓國際看見台灣臺灣漫遊錄獲美國亞洲協會翻譯文學獎 評審高度讚賞楊双子敘事天賦楊双子「臺灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎 台灣作家第一人
楊双子
臺灣漫遊錄獲亞洲協會翻譯文學獎 金翎紐約領獎楊双子興大獲頒台中榮譽獎章 憶校園8年助寫作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：