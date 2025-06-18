報稅季6/30截止 國稅局提醒逾百萬戶晚鳥族速申報

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（中央社記者張璦台北18日電）報稅季將在6月30日截止，財政部南區國稅局今天表示，截至16日止，全台已有約572萬綜所稅申報戶、即約83.5%民眾完成申報，換言之，尚有約113萬戶未申報，提醒民眾善用手機報稅，還可參加抽獎活動、頭獎為現金新台幣5萬元。

因應美國對等關稅措施可能造成的衝擊，今年所得稅報稅季時間延長1個月，期間為5月1日至6月30日，南區國稅局今天提醒，目前距截止日只剩12天，請尚未完成申報的民眾把握時間。

南區國稅局表示，為加強便民服務並疏散人潮，各地區國稅局在申報期最後5個上班日中午不休息（即6月24日至27日、6月30日），加班提供收件及所得、扣除額資料查詢服務，申報截止日（6月30日）並延長收件時間至晚間7時；採用網路申報者，只要在6月30日晚上12時以前完成申報上傳即可。

南區國稅局指出，據統計，截至6月16日止，已有約572萬戶、即約83.5%民眾完成綜所稅申報；也就是說，尚有約113萬戶未完成申報。

南區國稅局指出，今年手機及網路報稅新增點選下載稅額估算表，只要確認資料正確，返回報稅畫面，檢視基本資料及填寫繳（退）稅方式後申報上傳，就能快速完成申報，全程無需使用讀卡機，更不用到國稅局臨櫃申請查詢碼，免出門、免安裝APP，即可輕鬆完成申報。

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南區國稅局表示，民眾採用手機完成申報，並於抽獎活動個資聲明勾選同意，就可參加「手機報稅趣 好禮歡樂送」抽獎活動，頭獎為現金5萬元獎金1名，總獎金525萬元，預計於9月公開抽出1萬9586名幸運兒。

南區國稅局進一步提醒，有應檢附證明文件者，應於今年7月10日前送（寄）戶籍所在地國稅局或就近至任一國稅局所轄分局、稽徵所代收，也可至財政部電子申報繳稅服務網的附件上傳系統上傳；採用手機或網路申報者，在結算申報期限內，可直接透過申報系統附件上傳功能上傳。（編輯：林家嫻）1140618