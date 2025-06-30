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北市松山中華里登全台最富里 綜合所得平均破526萬

2025/6/30 16:59
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（中央社記者張璦台北30日電）財政部發布最新綜所稅統計專冊，112年度全國最富里前5名大洗牌，台北市松山區中華里以綜合所得總額平均數衝破500萬元大關，達到526.6萬元，奪下冠軍寶座，擠下竹科新貴集散地新竹市東區關新里。

財政部「112年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」今天出爐，據統計，綜所稅申報戶約688萬多戶，綜合所得總額平均數以新竹市152.4萬元續居全台之首，新竹縣以135.3萬元排名第2，台北市128.7萬元排名第3；台北市以外的其餘5個直轄市則落在79萬至86.4萬元之間。

112年度全台前5名最富里方面，依然全數落在北台灣，不過排名大洗牌。堪稱竹科新貴匯聚地的新竹市東區關新里，這次失去冠軍寶座，112年度由台北市松山區中華里，以綜合所得總額平均數526.6萬元居首，其他村里望塵莫及，但中位數只有98.4萬元，顯示相當不均富。

台北市松山區中華里111年度綜合所得總額僅213.7萬元，並未擠入前5名，112年躍居榜首，推測可能與有富者遷入有關。

新竹市東區關新里112年度排名第2，綜合所得總額平均數達461.4萬元，同時中位數也高達347.9萬元，是相當均富的里。

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台北市士林區永福里以平均數346萬元，重返第3名，不過中位數僅有80.3萬元；第4名是新竹縣竹北市東平里平均數341.6萬元，中位數243萬元，新竹縣寶山鄉三峰村平均數337.1萬元，排名第5，中位數僅66.4萬元。

財政部強調，此稽徵統計資料為課稅資料，未包括納稅義務人取自於「政府移轉支出」（例如政府補助款）的所得、免稅所得及分離課稅所得等資料，不宜直接作為衡量國民所得或貧富差距的依據，相關家戶所得資料應以行政院主計總處發布的資料為準。（編輯：張均懋）1140630

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