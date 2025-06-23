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報稅6/30截止 財部籲逾70萬戶晚鳥族多利用手機申報

2025/6/23 18:19
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（中央社記者張璦台北23日電）報稅季倒計時，財政部今天提醒，預估仍有逾70萬戶尚未完成綜所稅申報，鼓勵民眾多加利用手機報稅，同時，各地區國稅局6月24日至27日及6月30日，每日中午提供報稅服務，6月30日收件時間延長至晚間7時，有臨櫃報稅需求者，應把握時間辦理。

因應美國對等關稅措施可能造成的衝擊，113年度所得稅報稅季時間延長1個月，期間為今年5月1日至6月30日。

財政部今天指出，截至6月22日止，113年度綜合所得稅已完成申報件數612萬件，占112年度申報總件數685萬件的89%；其中採用網路申報件數537萬件、稅額試算件數72萬件，兩者合計件數609萬件，占已完成申報件數的99.5%。

財政部表示，113年度營利事業所得稅已完成申報件數103萬件，占112年度總申報件數109萬件的94%。

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財政部提醒，尚未完成報稅的民眾，盡早透過網路申報系統及多元繳稅管道完成報稅。各地區國稅局6月24日至27日及6月30日，每日中午提供報稅服務，6月30日收件時間延長至晚間7時，有臨櫃報稅需求的民眾，請把握時間至國稅局辦理。

財政部也呼籲，網路申報認證方式多元，行動電話認證搭配手機報稅快速又方便，申報系統自動試算稅額，且可直接上傳附件，免送紙本，鼓勵民眾多加利用。（編輯：張若瑤）1140623

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