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汛期整備重點 導入AI預判、檢視大樓防水閘門

2025/6/18 18:18（6/18 18:31 更新）
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行政院政務委員季連成18日指出，今年汛期整備3大重點包含科技監控導入AI預判、強化運用民間志工團體，以及協助檢視大樓設置的防水閘門。中央社記者賴于榛攝 114年6月18日
行政院政務委員季連成18日指出，今年汛期整備3大重點包含科技監控導入AI預判、強化運用民間志工團體，以及協助檢視大樓設置的防水閘門。中央社記者賴于榛攝 114年6月18日
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（中央社記者賴于榛台北18日電）汛期已至，行政院政務委員季連成今天說，今年汛期整備3大重點包含科技監控導入AI預判，讓潛勢地區預判更精準；以及強化運用民間志工團體用於防汛工作；同時也請地方消防單位協助檢視大樓設置的防水閘門，避免重演過去人力阻擋雨水情境。

行政院「114年汛期防災整備會議」已經在5月初舉行，行政院災害防救辦公室明天將在行政院會報告整備情形。

季連成今天在政院向媒體說明防汛整備議題時指出，每年汛期受災地區最嚴重的就是鐵道與公路，因此關鍵土石流潛勢地區已經加裝監控系統，讓監控人員可以預判情境，儘早阻止車輛或火車通過危險區域，同步也在市區地下水道加裝監控系統，讓地方政府能提前預警淹水區域，避免民眾涉入危險。

他表示，今年整備有幾大重點，包含一，科技監控導入AI預判模式，提升預警數據，運用AI增加的預判能力也會同步增加防災能力。

第二，季連成表示，防災士訓練已經累積至5萬人左右，未來將民間團體運用於防汛工作的人數也會增多。

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第三，他提到，為避免重演過去人力阻擋雨水的情境，今年已請地方政府消防單位協助檢視大樓設置的防水閘門，長期則希望透過相關修法，強制所有大樓都須設置防水閘門。

此外，消防署日前已盤點今年易成災害孤島地區，共有13縣市186處，完成避難收容處所、糧食儲備、道路搶修機具及直升機起降點、空投點等項目防災整備工作。季連成說，各孤島地區將加配發電設備、市區則以抽水設備為主，同時也要求落實排水溝、污水下水道等清理，降低淹水量能。（編輯：翟思嘉）1140618

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