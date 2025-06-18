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習近平結束出席中亞峰會 返回北京

2025/6/18 16:28
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（中央社記者呂佳蓉北京18日電）據中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平結束在哈薩克舉辦的第2屆「中國—中亞峰會」返回北京。另外，根據商定，中國將於2027年主辦第3屆峰會。

新華社今天下午報導，習近平在離開哈薩克首都阿斯塔納時，哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）率領高級官員到機場送行。

報導指出，習近平乘坐的專機起飛後，哈薩克空軍戰機升空護航。

本屆「中國—中亞峰會」舉辦背景，為美國總統川普徵對等關稅，美中進入談判，以及正值G7舉行的時刻。

習近平在第2屆「中國—中亞峰會」上發表主旨演講，強調世界進入新的動盪變革期，關稅戰、貿易戰沒有贏家，單邊主義、保護主義與霸權主義註定傷人害己。

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習近平並與中亞5國元首共同簽署第2屆「中國—中亞峰會」阿斯塔納宣言，以及共同簽署永久睦鄰友好合作條約。峰會宣布簽署共建「一帶一路」、人員往來便利化、綠色礦產、貿易暢通、互聯互通、工業、海關等領域12份合作文件。

習近平還與中亞5國元首共同出席「中國─中亞」減貧合作中心、教育交流合作中心、荒漠化防治合作中心和貿易暢通合作平台揭牌儀式。另外，各方商定由中國於2027年主辦第3屆「中國─中亞峰會」。（編輯：謝怡璇）1140618

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