中華車攻3.5噸電動商用車 打造台灣自主淨零供應鏈

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（中央社記者鍾榮峰桃園18日電）在桃園楊梅中華車廠內，一台台貨櫃車魚貫進出裝卸貨品，人聲鼎沸，吵雜聲中，廠區一隅一款電動車格外引人注目，這是中華車預計第3季量產上市的3.5噸智慧電動商用車ET35，是中華車在AI與淨零碳排雙軸轉型上的具體成果展現。

在地自製率超過9成 拚物流減碳

中華車總經理曾鑫城指出，ET35是中華車自主研發的成果，更是台灣汽車業與資通訊（ICT）的合作成果，除了共同開發國產化零配件、全車零配件在地自製比重超過9成，也創下台灣中型商用貨車首次搭載國產自動駕駛輔助系統（ADAS）等級Level 2的紀錄。

談到開發ET35的初衷，曾鑫城說，台灣3.5公噸小貨車噸數提升至5噸後，價格大幅翻倍，加上韓國車廠強攻3.2噸商用車新車款，中華車重新檢視3.5噸商用車的市場脈動。

他分析，3.5噸商用車仍有需求成長空間，以物流貨運應用為主，車主通常用來承載重量密度不高但包材裝箱空間較大的產品，因此中華車在設計3.5噸電動商用車時，將後車箱打造相當於5噸材積量，因應物流業業主貨運配送需求。

對於未來應用前景，中華車顧問朱陳興表示，ET35續航里程可到360公里，中華車自主研發電動車快充控制器（EVCC），搭配快充CCS1充電規格，可因應物流業者在一定區域內城鄉配送貨物及宅配的運輸需求，並催生新一代的物流運送模式。此外ET35模組化設計也可對應改裝車市場，發展行動餐車、行動零售車、資源回收車等多元應用。

目前中華車已與新竹物流等多家企業合作電動物流車，也與地方政府洽商導入資源回收車。

中華車以電動商用車平台 整合本土淨零供應鏈

掌握淨零碳排大趨勢，中華車把3.5噸商用車設計為電動馬達驅動。朱陳興說明，電動車馬達低轉速的扭力特性接近柴油引擎，適合載重，若跟隨國際車廠商用車柴油引擎設計還要買國外引擎，無助台灣自主產業發展，因此中華車決定推出3.5噸電動商用車。

透過設計ET35，中華車積極整合本土供應鏈與研究機構能量，打造台灣自主整車淨零供應鏈，例如ET35的控制大腦「域控制器」（eDCU），由中華車研發；攜手工研院機械所開發車體底盤動力系統；馬達控制器由士林電機供應；電池組（pack）與鴻海集團高雄和發新廠密切合作；一體式電後軸由協力廠中華台亞提供等，中華車也主導ET35測試調校作業。

中華智慧電動商用車掌握淨零碳排趨勢，整合本土供應鏈與研究機構能量，打造台灣自主整車淨零供應鏈。 中央社記者裴禛攝 114年6月18日

曾鑫城說，ET35測試作業時程長達2年多，其中研發團隊花費超過半年時間，克服馬達扭力輸出與降載之間的調校效率課題，中華車與協力廠商藉此獲得相當寶貴的測試數據和經驗。

電動商用車核心電池組 全由鴻海供應

ET35電池組由台灣廠商自主供應是相當重要關鍵，中華車協理劉坤一透露，2022年，研發團隊造訪鴻海新北市土城總部，與當時鴻海D事業群總經理簡宜彬會面，雙方在推動電動車電池國產化達成合作共識。

中華車副總經理熊東台指出，今年鴻海高雄和發電池廠進入量產，中華車3.5噸電動商用車採用的電池組，採用鴻海集團從電池粉體材料配方、電池芯原材料到電池組的完全自主化供應鏈，積極響應政府推動2030年公務車全面電動化的淨零碳排政策。

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至於AI數位轉型布局，曾鑫城表示，中華車推動產線自動化已長達20年，從2023年起布局數位轉型，他指出，人工智慧應具備自主學習功能，除了在產線強化AI應用外，中華車持續開發內建AI自主辨識各款車輛的自動駕駛輔助系統。除了生產部門，中華車所有單位部門也會推動AI數位應用。

熊東台透露，中華車台灣產線整體自動化比重已超過7成，其中楊梅廠區已達到關燈工廠階段，除了品質管理AI化外，中華車持續推動包括引擎、前懸吊系統和後軸系統等關鍵零配件生產AI自動化。（編輯：林淑媛）1140618