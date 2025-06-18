2025陸家嘴論壇 強調金融開放合作

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（中央社記者李雅雯上海18日電）2025陸家嘴論壇今天開幕。中國國家金融監督管理總局長李雲澤強調，唯有開放合作才能帶來全球經濟金融共同發展、持續繁榮，開放合作是中國金融改革發展強大動力。

2025陸家嘴論壇今、明兩天在上海市召開，主題為「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」，開幕式暨全體大會今天上午在上海浦東香格里拉大酒店舉行。

李雲澤表示，開放合作是金融發展的時代主題，唯有開放合作才能帶來全球經濟金融共同發展、持續繁榮，開放合作是中國金融改革發展的強大動力，開放合作是全球金融互利共贏的必然選擇。

他說，目前全球前50大銀行有42家在中國設有機構，40家最大的保險公司近半數進入中國；8成全國性銀行透過引入境外戰略投資者，提升公司治理效能和經營管理水準，實踐證明外資機構是「引資、引智、引技」的重要橋梁紐帶。

李雲澤強調，不管國際風雲如何變幻，中國金融業擴大高水準開放的決心不會改變，構建互利共贏金融發展格局的決心不會改變，推動建立更加包容的國際金融體系的決心不會改變；下一步將支持外資機構參與更多金融業務試點。

中國證券監督管理委員會主席吳清提到，將充分發揮上海改革開放優勢，推動更多先行、先試措施在上海落地，支持善用浦東新區法規授權資本市場制度探索，助力提升上海國際金融中心等級。

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中國人民銀行副行長、國家外匯管理局長朱鶴新指出，國際經貿秩序4月以來受到嚴重衝擊，國際金融市場大幅波動，中國加大宏觀政策逆週期調節力道，有效地應對外部衝擊，外匯市場在複雜嚴峻形勢下平穩運作。

朱鶴新認為，中國外匯市場未來仍有條件保持平運運作，原因在於經濟運作延續回升向好態勢，目前宏觀政策多放在擴大內需、做強國內大循環上；再者，由於加大穩外貿、穩外資政策與有序擴大金融市場開放等措施，有助於跨境資金均衡流動。（編輯：邱國強）1140618