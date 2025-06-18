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苗縣娃娃車與2機車事故釀3傷 幼童無恙被嚇哭

2025/6/18 20:31（6/18 20:41 更新）
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苗栗縣通霄鎮一輛幼兒園娃娃車18日下午行經台1線通灣里路段，於迴轉時與後方2部直行機車發生擦撞，造成機車騎士、後座乘客3人受傷送醫。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年6月18日
苗栗縣通霄鎮一輛幼兒園娃娃車18日下午行經台1線通灣里路段，於迴轉時與後方2部直行機車發生擦撞，造成機車騎士、後座乘客3人受傷送醫。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年6月18日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣通霄鎮1輛幼兒園娃娃車下午行經台1線通灣里路段，於迴轉時與後方2部直行機車發生擦撞，造成機車騎士、後座乘客3人受傷送醫；娃娃車上幼童無恙但飽受驚嚇。

苗栗縣消防局指出，下午3時43分獲報通霄鎮通灣里台1線130.5公里處發生交通事故，救護人車到達現場發現有2女1男共3名傷患，其中1名女性傷者右大腿疑似骨折、手部、臉部多處擦傷；另外1名女性眼角撕裂傷、手指骨折、臉部擦傷；男性傷者則是下巴撕裂傷，分別送往大甲光田醫院及苑裡李綜合醫院救治。

警方初步調查，現場為某幼兒園娃娃車載送幼童放學途中，於該路段迴轉時，與後方2部直行機車發生擦撞，娃娃車車體鈑金凹陷變形，陳姓駕駛（57歲）及車上約10多名幼童均未受傷。

至於2部機車騎士分別為陳姓男子（19歲）及鄂姓女子（18歲），鄂女後座搭載徐姓女子（18歲），3人均受傷送醫。

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目擊民眾說，事故發生後，救護人員忙著處理傷患，娃娃車內的幼童受到驚嚇，有的害怕哭了出來，附近熱心民眾協助把孩童抱到一旁頻頻安撫，等待幼兒園另派車接駁。

警方指出，娃娃車駕駛及2部機車騎士酒測值均為零，事故原因及相關責任，有待進一步調查釐清。（編輯：方沛清）1140618

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苗栗縣通霄鎮一輛幼兒園娃娃車18日行經台1線通灣里路段，與後方2部直行機車發生碰撞，機車騎士及後座乘客共3人受傷送醫，車上幼童被嚇哭，所幸並未受傷。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年6月18日
苗栗縣通霄鎮一輛幼兒園娃娃車18日行經台1線通灣里路段，與後方2部直行機車發生碰撞，機車騎士及後座乘客共3人受傷送醫，車上幼童被嚇哭，所幸並未受傷。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年6月18日
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