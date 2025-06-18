重機停汽車位引爭議 侯友宜：試辦可停2機車格

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市長侯友宜今天針對汽車駕駛常因停車位和重機騎士起衝突的爭議表示，考慮開放重機停放路邊的2個機車格；交通局長鍾鳴時表示，將選擇1到2個行政區試辦。

新北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員劉美芳表示，全市大型重機約有5萬7000台，但汽車駕駛覺得在浪費汽車停車空間，常常跟重機騎士起衝突。所以，她問侯友宜要如何避免這些問題。

侯友宜表示，重機要停車其實不是那麼容易的。雖然現在共有452個大型重機的專用停車格，但現在重機的需求越來越高了。可能會考慮試辦開放大型的重機停放路邊的機車格。大概是重機可以停留2個機車格。將依試辦情形，檢討後續政策。

劉美芳表示，台北市有示範過2個機車格停1台重機，但使用率偏低，主要是大型重機需要停在特定的地點，告示的牌面不夠清楚。

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鍾鳴時表示，若越多人使用專用格位的話，汽車格就不會被佔用，空間就不會浪費掉了。因此，重機停放一般機車格，會選擇1、2個行政區來做試辦，但是有一些位置是不能停的，像人行道、騎樓等，重機上去會碾壓、會損壞的。

他表示，機車族也不願意大量的機車格位被占用，所以會做合理分配及精準調查，讓汽機車跟大型重機都有公平的停放權利，如果機車格位不夠，就要適量的去增加，讓機車族的影響降到最低。（編輯：方沛清）1140618