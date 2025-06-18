媒體識讀1 / 哈林新節目結合推理娛樂 帶觀眾分辨假消息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

如何辨別資訊真偽、可信度，同時評量報導立場與脈絡，已成為當代閱聽人及媒體最重大挑戰。中央社「媒體識讀」新聞分類，集結事實查核與媒體素養相關新聞，期待以媒體角色為提供正確資訊盡一分心力。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北18日電）藝人庾澄慶（哈林）睽違11年主持棚內綜藝節目，新節目結合推理與娛樂，帶領各界高手與素人，闖關分辨真假消息、挑戰全民常識盲區，他自曝是資訊狂熱者，並認證節目超有看頭。

哈林接下公視全新節目「哈！真相大白了」，這次他化身觀眾與資訊之間的橋梁，用笑聲揭露真相，用幽默破解誤會。此節目與事實查核中心合作，鎖定現代人最常碰到的「真假資訊」，打造出一檔融合搶答PK、推理查核及娛樂效果於一體的綜藝新形態。

哈林透過新聞稿表示，「如果我是觀眾，我會想看這個節目，因為我自己就是各式資訊的狂熱者，可是裡面常常有錯誤訊息，而且是過了一陣子才發現。」他認為現在的人每天都要面對大量訊息，這個節目就像資訊清道夫，幫大家快速釐清真相。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

現代人資訊爆炸，用社群軟體互傳加速傳播，有時卻常誤傳錯誤訊息。哈林舉例假消息就像朋友間口耳相傳，不知不覺以訛傳訛，「就常從朋友那聽到A，但之後故事卻發展到B。」他笑說，這次能把自己的「懷疑與查證精神」用綜藝形式傳遞出去，覺得既新鮮又有挑戰。

「哈！真相大白了」主打真相對決與查核任務，不只考驗知識，也讓觀眾在電視機前一起變身資訊偵探。節目將於7月7日起，每週一至週三晚間9時在公視播出。（編輯：張雅淨）1140618