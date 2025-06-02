媒體識讀1 / AI查核事實成趨勢 專家警告：不是可靠資訊來源

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如何辨別資訊真偽、可信度，同時評量報導立場與脈絡，已成為當代閱聽人及媒體最重大挑戰。中央社「媒體識讀」新聞分類，集結事實查核與媒體素養相關新聞，期待以媒體角色為提供正確資訊盡一分心力。

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）印度與巴基斯坦上月爆發4天衝突，各種錯誤資訊爆增，社群媒體用戶求助人工智慧（AI）聊天機器人來驗證，卻陷入更多謬誤。這凸顯AI作為事實查核工具有多不可靠。

法新社報導，隨著科技平台刪減真人事實查核員，用戶愈來愈常仰賴AI聊天機器人來搜尋可信資訊，例如xAI的Grok、OpenAI的ChatGPT和谷歌（Google）的Gemini。

科技大亨馬斯克（Elon Musk）的X平台內建AI助理Grok，用戶經常就某個資訊的真偽向Grok提問，反映出社群媒體用戶立即分辨虛實的趨勢日漸成長。

但答覆本身往往充斥錯誤資訊。

Grok錯誤認定一段蘇丹首都喀土穆（Khartoum）機場的舊影片，是近期印巴衝突中針對巴基斯坦努爾汗（Nur Khan）空軍基地的飛彈攻擊。由於Grok在沒有關聯的回答中提到極右翼陰謀論的「白人種族滅絕」一說，正再次受到詳查。

另一段呈現尼泊爾一棟建築物起火的不相干影片，被錯認為「可能」顯示巴基斯坦軍方回應印度攻擊。

假消息監管機構「新聞守門人」（NewsGuard）研究員沙迪吉（McKenzie Sadeghi）告訴法新社：「在X和其他大型科技公司減少投資真人事實查核員的同時，（用戶）愈來愈仰賴Grok查核事實。」

她警告：「我們的研究一再發現，AI聊天機器人不是可靠的新聞和資訊來源，尤其是突發新聞。」

「新聞守門人」研究發現，10款主要聊天機器人容易重複錯誤資訊，包括俄羅斯的假消息敘事，以及與近期澳洲大選有關的錯誤或誤導性說法。

哥倫比亞大學（Columbia University）陶氏數位新聞中心（Tow Center for Digital Journalism）近期研究8款AI搜尋工具後發現，聊天機器人「通常不擅長拒絕回答自己無法準確回覆的問題，而是提供不正確或臆測的答案」。

法新社在烏拉圭的事實查核員拿一張AI生成的女子照片向Gemini提問，Gemini不僅證實照片真實無誤，還捏造這名女子身分的細節，以及可能的拍攝地點。

長期以來，在極為分化的政治氛圍中，真人事實查核一直是極具爭議的議題，尤其在美國，保守派倡議人士堅稱這種查核方式打壓言論自由，專門審查右翼言論；專業查核員則大力否認這類指控。

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AI聊天機器人的品質和準確性，依訓練方式和程式設計而異，因此令人擔心這些機器人提供的答案可能受到政治影響或控制。

國際事實查核聯盟（International Fact-Checking Network）負責人霍蘭（Angie Holan）說：「我們已看到，在真人程式設計師具體變更指示後，AI助理會捏造結果，或提供有偏見的答案…我特別關切的是，Grok在收到提供事先授權答案的指示後，不當處理有關非常敏感事務的要求。」（譯者：曾依璇/核稿：徐崇哲）1140602