媒體識讀1 / 專家：中國資訊操弄以摧毀真相 台美可合作因應挑戰

專家：中國資訊操弄以摧毀真相 台美可合作因應挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

如何辨別資訊真偽、可信度，同時評量報導立場與脈絡，已成為當代閱聽人及媒體最重大挑戰。中央社「媒體識讀」新聞分類，集結事實查核與媒體素養相關新聞，期待以媒體角色為提供正確資訊盡一分心力。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩華盛頓24日專電）專家今天表示，與中國有關的資訊操弄不僅意圖摧毀真相，還可能加深社會不信任，弱化台灣的民主制度；而台灣和美國同樣都面臨資訊挑戰，可從3方面進行合作，包括跨國調查合作、訓練及交流計畫合作等。

華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）今天舉辦「強化台灣資訊韌性：記者如何能對抗假訊息」（Enhancing Taiwan’s Information Resilience: How Journalists can Counter Disinformation）座談，邀請FactLink數位素養實驗室共同創辦人陳慧敏、首席調查記者馬麗昕，以及前自由亞洲電台執行主編李弘敏（Min Mitchell）、MDO Advisors創辦人卡拉提（Shanthi Kalathil）等專家與會。

陳慧敏、馬麗昕分享中共對台資訊戰的情況，包括人工智慧（AI）生成內容、法律及人權等灰色地帶資訊戰等威脅。他們並提出建立AI驗證社群、媒體素養及能力建構訓練、與國際社群連結等3項因應策略。

從事新聞工作多年、現為獨立分析師及記者的李弘敏指出，資訊操弄，特別是跟中國有關的，目的不只是摧毀真相，更是加深社會的不信任，最終從內部弱化台灣的民主制度。一個分裂的社會極為容易受到外部操弄的影響，從美國的經驗就可看到這點。

被問及台灣媒體和事實查核團體合作的可能性，李弘敏認為，也許可從中央通訊社、國際影音平台TaiwanPlus等受政府補助的媒體開始做起；媒體和事實查核組織確實需要有更多合作。

同時，李弘敏指出，台灣和美國都面臨資訊方面的挑戰，可從3方面進行合作。第一個是跨國調查合作，假訊息活動，特別是受到國家行為者支持的，並無國界之分。

她認為，美國和台灣的記者及公民科技業者可以在聯合調查方面有更緊密的合作，以追蹤假訊息如何傳播，這方面的合作可涵蓋共享資料庫、翻譯支援及聯合報導模式。

第2項潛在合作領域是培訓及交流計畫，李弘敏說，目前無論是台灣或美國，新聞領域的資源都相當有限，雙方可透過一些特定的合作來彌補落差，例如舉辦培訓計畫或設立假訊息報導交流獎助計畫，讓台灣記者能到美國新聞機構工作，也讓美國記者有機會到台灣新聞機構交流。

第3，李弘敏指出，有鑒於臉書（facebook）、TikTok等平台的演算法往往放大假訊息多過於事實，記者們可以聯手和這些平台對話，討論這對社會造成的危害。

她強調，假訊息之所以猖獗，不只因謊言無所不在，更因為真相是破碎的、常跟不上謊言的速度，但當記者們跨越國界及語言，團結一起，就成了民主韌性的基礎建設。台美面臨同一場戰鬥，新聞工作不只是一份職業，「也是一道前線防線」。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，川普（Donald Trump）政府開鍘美國之音（VOA）、自由亞洲電台（RFA）等美國政府出資的媒體，李弘敏表示，這對全球的獨立新聞業，尤其在華語圈，產生非常嚴重的衝擊。

她舉例，自由亞洲電台過去專注報導有關中國的新聞，其報導內容常被紐約時報、華盛頓郵報等主流媒體接續深入調查。當美國之音、自由亞洲電台消失後，她觀察到，有關中國議題的報導量也隨之減少。（編輯：田瑞華）1140625