華研：今年將深化音樂影視布局 拓展多元IP授權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北18日電）華研音樂總經理何燕玲今天表示，將持續深化音樂創作與演藝經紀發展，並結合戲劇音樂，開發多元IP授權，擴大影視音樂布局，帶動營運續創高峰。

華研音樂今天召開股東會，會中承認2024年財報及盈餘分配案。華研音樂2024年營收新台幣13.75億元，歸屬於母公司業主淨利為6.05億元，年增38.9%，每股純益11.44元，獲利和每股純益皆創新高。2024年度配發每股股利8元，已於今年5月9日發放。

何燕玲指出，華研2024年延續疫後演藝經紀熱潮，海內外舉辦超過40場大型巡迴演唱會。演藝經紀部分營收6.9億元，年增26%，占營收50%；授權部分營收6.6億元，年增4%，占營收48%。

業外部分，華研持有的網易雲音樂（Cloud Village Inc.）股票自2024年第3季底大幅上漲，反映於金融資產評價利益0.5億元；另美元及人民幣升值產生匯兌利益0.5億元，整體業外淨利益1.5億元，年增166.5%；而網易雲音樂股票已於今年上半年陸續處分完畢。

展望今年，她說，華研將推出多張專輯，包括歌手林宥嘉、曾沛慈、陳小霞等，並持續開發戲劇音樂，包含上半年發行全新國際犯罪醫療影集原聲帶，希望藉由音樂與影視的融合，創造雙贏。

透過 Google News 追蹤中央社

何燕玲指出，華研以流行音樂產出為營運核心，持續舉辦詞曲創作大賽與練習生徵選，挖掘培養新生代詞曲創作者與藝人，推出新作品，豐富音樂曲庫，拓展授權收入。同時以流行音樂核心事業與經紀資源整合影視、圖文創作與運動娛樂，透過多樣化產品授權，與不同產業合作，實現文創業IP價值，創造多元營收，希望營運創佳績。

此外，華研近年投資影視公司，現場有股東指出，在台灣電影行業、文創產業並非大市場，希望華研能專營音樂本業。華研董事長呂燕清說，開發錄音著作權是華研的專業，且華研擁有2000多首歌授權，就好比2000多間房子在出租，可取得收入，將會持續運用自身專業與優勢來爭取股東權利。（編輯：張良知）1140618