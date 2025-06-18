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醜蔬果變料理溫暖無家者 青聚點團隊落實惜食共享

2025/6/18 11:06（6/18 11:56 更新）
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教育部青年署鼓勵全台各地青聚點計畫團隊設計課程和實作體驗，台中的「明日餐桌」團隊將食材格外品與醜蔬果變身溫暖料理提供給無家者，實踐惜食共享精神。（青年署提供）中央社記者許秩維傳真114年6月18日
教育部青年署鼓勵全台各地青聚點計畫團隊設計課程和實作體驗，台中的「明日餐桌」團隊將食材格外品與醜蔬果變身溫暖料理提供給無家者，實踐惜食共享精神。（青年署提供）中央社記者許秩維傳真114年6月18日
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（中央社記者許秩維台北18日電）教育部青年署鼓勵青聚點團隊設計課程和實作體驗，助力永續發展，例如「明日餐桌」團隊將格外品與醜蔬果變身溫暖料理提供給無家者，實踐惜食共享精神。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，因應台灣2050淨零排放政策，青年署結合「青聚點地方創生人才培育獎勵計畫」，全台超過40組深耕地方5年以上的團隊，設計符合聯合國永續發展目標（SDGs）的在地課程與實作體驗，鼓勵15至35歲青年走入社區參與地方事務。

台中西區「明日餐桌」團隊聚焦續食議題，帶青年走訪傳統市場蒐集格外品與醜蔬果，變成溫暖料理提供給無家者，實踐惜食共享精神；高雄旗山「台青蕉」團隊則推動香蕉全株利用，帶領學員製作香蕉花茶、香蕉葉鞘餐盤、香蕉乳汁染布等創新應用，翻轉農業副產物印象。

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台南七股「股份魚鄉」團隊結合文蛤、虱目魚、牡蠣等養殖產業，設計互動教案與遊戲，協助青年了解生態友善漁產，培養推廣友善養殖觀念與保育生態的在地人才；宜蘭「海波浪」團隊則帶領學員透過溯溪，深入了解海廢問題與影響，並安排海廢藝術創作，引導青年認識廢棄物再利用的可能性。

青年署表示，這些課程與行動不僅強化青年環境意識與行動能力，更是連結社區、回應時代需求的永續實驗場域；青年署透過系統性課程設計與陪伴機制，讓青年理解地方產業與生活脈絡，建立解決問題的在地觀點與創意提案能力，未來可望成為推動永續發展的重要力量。（編輯：張雅淨）1140618

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