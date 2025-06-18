林智平3安猛打賞敲超前安 桃猿賞兄弟3連敗

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華職棒今天在洲際棒球場賽事，樂天桃猿林智平演出3安猛打賞，在第6局敲出2打點超前安打，終場桃猿隊以4比2擊退中信兄弟，讓兄弟在上半季關鍵爭冠期吞下3連敗。

兄弟在3局下率先展開攻勢，岳政華敲安打後，宋晟睿敲出三壘安打送回1分，許基宏再擊出滾地球、帶有1分打點；不過桃猿隊在4局上展開反攻，林泓育、余德龍、成晉、林政華接連敲出安打，攻下2分追平戰局。

6局上桃猿的李勛傑敲出安打、林政華選到保送後，林子偉再擊出內野安打形成滿壘，接著林智平敲出安打，帶有2分打點超前，終場桃猿就以4比2擊退兄弟，奪下2連勝，兄弟也吞下3連敗。目前，雖然兄弟仍暫居第2名，不過僅領先第3名桃猿0.5場勝差。

此戰桃猿隊的林智平5打數敲出3支安打，包辦超前2分打點，獲選為單場MVP。

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桃猿隊先發投手霸鉧德（Jonathan Bermúdez）此戰用103球投5局，被敲出6支安打，出現2次四壞球保送、1次觸身球保送，送出5次三振，失掉2分，奪下本季第3勝；接著蘇俊璋、賴胤豪、陳冠宇、陳柏豪各投1局，都沒有失分。

兄弟先發投手黃博多（Humberto Castellanos）則是用92球投5局，被敲出8支安打，投2次保送、4次三振，失掉2分；敗投由投0.2局失2分的陳冠穎吞下。（編輯：陳仁華）1140618