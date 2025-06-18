李敏鎬抗拒裝酷角色 安孝燮主演「全知」壓力大

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（中央社記者王心妤台北18日電）電影「全知讀者視角」昨天在首爾辦記者會，李敏鎬飾有無限復活超能力的主角，自嘲並不想演裝酷的角色，偏偏角色就是很有型，擔心無法滿足原著讀者，演員安孝燮也有同樣壓力。

「全知讀者視角」改編自超人氣網路漫畫，由「與神同行」團隊打造，導演金秉祐率演員安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA等人出席記者會並分享演出花絮。

安孝燮坦承，首度主演電影說沒有壓力是騙人的，也告訴自己必須全力以赴演好「金獨子」，除了盡可能揣摩角色的心理掙扎，也會跟導演來回討論細節打磨角色。

李敏鎬表示，每個人都背負自己的價值還有責任，相隔10年再演電影，是因為希望傳遞「在這個人化、孤立化傾向愈發明顯的現代社會，攜手克服逆境是當代人所需要的正能量」，希望讓觀眾也有所有感觸。

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NANA表示，一直希望能拍一部真正的動作片，很開心透過「全知讀者視角」圓夢，能用身體表演讓她格外投入，也堅定想成為動作演員的決心。而當紅女團BLACKPINK成員JISOO也有參演，可惜因為忙巡迴演唱會未出席記者會，但導演表示，「我想找一位能吸引觀眾目光的演員，JISOO一加入劇組，就展現極高的投入與熱誠，我對她的表現非常滿意。」

「全知讀者視角」將於7月23日上映。（編輯：李亨山）1140618