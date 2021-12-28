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空手道亞錦賽泰國全團確診 教練指哈薩克防疫鬆散

2021/12/28 13:53（12/28 15:45 更新）
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哈薩克主辦亞洲空手道錦標賽，多國代表團團員返國後傳出染疫。泰國代表團教練雅妮莎認為是哈薩克的防疫管理措施鬆散所致。（示意圖／中央社檔案照片）
哈薩克主辦亞洲空手道錦標賽，多國代表團團員返國後傳出染疫。泰國代表團教練雅妮莎認為是哈薩克的防疫管理措施鬆散所致。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）哈薩克主辦亞洲空手道錦標賽，多國代表團團員返國後傳出染疫。泰國代表團教練雅妮莎表示，泰國全團團員返國後發現確診，她認為是哈薩克的防疫管理措施鬆散所致。

台灣空手道代表隊日前赴哈薩克參加亞錦賽後返台，全團22人有12人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。不只台灣選手確診，日本、香港及泰國代表團參賽返國後也傳疫情。

泰國媒體包括泰叻報（Thairath）、鮮新聞（Khaosod）、民意報（Matichon）、Prachachat報導，泰國隊前往哈薩克參賽後返泰，全團包括教練、選手、工作人員和隨團的泰國空手道協會會長及秘書長都確診。

教練雅妮莎（Yanisa Torrattanawattana）指出，團員確診是因為哈薩克主辦方的防疫管理措施鬆散，例如10天的賽程只有1次快篩檢查，而且比賽場地空氣不流通、練習場地壅擠、沒有保持社交距離。

雅妮莎指出，詢問其他國家代表隊也都有團員確診，目前泰國團員都在隔離和治療中，並等待檢查結果是否為Omicron變種。（編輯：韋樞）1101228

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