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哈薩克動亂1/19

哈薩克燃料價格飆漲爆發動亂 首都進入緊急狀態[影]

2022/1/5 20:36（1/6 17:10 更新）
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哈薩克最大城阿拉木圖群眾5日走上街頭抗議燃料價格飆漲，各地陷入徹夜動亂，讓警方窮於應付。（法新社）
哈薩克最大城阿拉木圖群眾5日走上街頭抗議燃料價格飆漲，各地陷入徹夜動亂，讓警方窮於應付。（法新社）
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（中央社哈薩克阿拉木圖5日綜合外電報導）哈薩克最大城阿拉木圖今天超過千名抗議群眾走上街頭，警方發射震撼彈仍無法阻止民眾闖入阿拉木圖市長辦公室，總統托卡葉夫宣布首都努爾蘇丹進入緊急狀態。

法新社報導，抗議民眾在行政大樓附近的廣場集結，昨晚因燃料價格飆漲，哈薩克各地陷入前所未見的徹夜動亂。

各大城紛紛爆發暴力抗爭，警方窮於應付之際，總統辦公室指出，托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）總統宣布首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）進入緊急狀態。

托卡葉夫稍早還宣布，阿拉木圖與鄰近省分，以及西部的曼格斯套（Mangystau）進入緊急狀態，民眾抗爭肇因於汽油及天然氣價格飆漲。

威權統治的哈薩克嚴禁未經申請許可的抗爭。這個國家蘊藏豐富的能源，是前蘇聯時期的共和國，目前與俄羅斯結盟。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1110105

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