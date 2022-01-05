2022投資焦點 渣打：看好股市、黃金

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（中央社記者吳佳蓉台北5日電）展望2022年，渣打銀行表示，看好股票及黃金表現，儘管將走向升息循環，但升幅仍遠低於可能抑制股市的水準，隨通膨走高或持續時間延長，黃金將成具吸引力的避險工具，有望上看每盎司1910美元。

渣打銀行今天發布2022年投資展望報告，內容指出，今年政策和市場將逐漸回歸常態，惟在通膨、變種病毒和貨幣政策轉變影響下，回歸之路可能會迂迴曲折；主要央行縮減貨幣寬鬆政策，股票和企業債均有表現機會，但投資報酬相較過往有下降和波動增加的趨勢。

總體經濟環境方面，渣打銀行認為，今年經濟成長有可能高於長期趨勢，上半年可能強過下半年，美國和歐洲有機會繼續引領全球成長，反觀中國可能實現軟著陸；全球供應斷鏈情形可能會延續至上半年，但隨供給逐步回升，需求成長放緩，局面有改善機會。

通膨現象方面，雖然不太可能快速平息，基本上將維持溫和上升，美國通膨率可能仍保持在3%左右，除非工資與物價出現螺旋式上升，通膨預期才可能再攀高，目前看來，美國聯準會（Fed）進一步加大緊縮力道情況應不至於出現。

展望2022年投資重點，渣打點名看好股票及黃金，兩者表現將優於投資級債券和現金。今年股市表現仍有機會受企業盈餘成長推動，但相比過往表現會溫和一些，波動也會增加。預估今年成熟市場的股票表現勝過新興市場，尤其美國及歐元區。

針對美國市場，看好科技業前景，儘管公債利率攀升可能對科技業評價面帶來不利影響，但企業盈餘成長前景可望抵消負面效應。歐洲部分，相對看好科技、非必需消費品、工業和金融。

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同時，在通膨之下，黃金會是極具吸引力的避險工具。渣打預估，黃金將在一定程度上緩衝股市波動對投資組合帶來的衝擊，下半年美元回落也將提供金價支撐，估金價可能上看1910美元。

在另類投資方面，渣打建議，長期主題式的股票配置是可考慮的方向。在氣候變遷基調下，水資源短缺、電動車和基礎建設、綠色資本支出的投資值得考慮；另外可留意5G、物聯網、網路安全、金融科技和區塊鏈領域。中國政策調整有望帶動高科技製造業、綠色能源和網路公司相關的投資機會。（編輯：張均懋）1110105