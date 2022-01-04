報告：中國疫情清零政策是2022全球最大風險

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（中央社記者邱國強北京4日電）美國政治風險顧問機構歐亞集團3日發表「2022年世界十大風險預測」評估報告指出，中國疫情清零政策可能失敗將是全球最大風險，因為可能加劇全球供應鏈中斷和通貨膨脹壓力。

歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）並表示，2022年中國會繼續努力清零，他們的戰略在2020年是全球最好的，但今年卻將是最糟糕的。

美國之音（VOA）中文網報導，歐亞集團這項評估預測反而認為，今年台灣不至於構成潛在風險；而2021年排名十大風險第4的美中關係，今年則沒有入榜。理由是兩國今年都會將政策重心轉向國內，雙方關係將趨於平穩發展，使全球進一步進入領導力真空的「零強」（G-Zero）時代。

根據報告，雖然歐美及中國在2021年底都遭到COVID-19疫情反撲，但與歐美「與病毒共存」的政策相比，中國嚴厲的疫情清零政策，才會造成全球最大的風險。

歐亞集團總裁布雷默表示，隨著高疫苗接種率及有效治療方法減少了住院率和死亡率，歐美及其他已開發國家的疫情未來幾週內應會好轉，但中國的情況不同。與「極易傳播但並不致命」病毒的共存能力，和中國的清零政策完全相反。

布雷默認為，清零不會有用，然而中國會堅持下去，意味著中國會更加嚴格實施隔離和封鎖，這將對經濟產生重大影響，而且效果不會很好。畢竟中國的「疫苗效果不佳，感染率不高，人群中的抗體也不多」，但中國國家主席習近平卻無法後退。

布雷默及歐亞集團董事長庫普詹（Cliff Kupchan）在報告中指出，中國對疫情的零容忍政策非但無法控制感染，還可能導致更大規模的爆發，進而需要更嚴厲的封鎖。但這會導致更大的經濟混亂及更多的國家干預。對全球而言，這意味著更多的供應鏈中斷問題。

兩人提到，航運限制、疫情爆發及人員、原物料和設備短缺，會因為中國的疫情清零政策而雪上加霜，將使貨物供應減少。雖然供應限制可望在今年消退，但許多行業的供應中斷仍將持續。而這也意味著世界更大範圍內更持續的通膨。

這項報告認為，這一狀態會一直延續到中國在全國範圍內推出自己開發的信使核糖核酸（mRNA）疫苗前，而中國最快要到今年底才能推出國產的mRNA疫苗。

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中國國內國內面臨的各種挑戰，被這項報告列為第4大風險。內容指出，北京在兌現習近平「讓中國強起來」的承諾上，面臨各種各樣的挑戰。這包括西方越來越強烈的反擊、中國枯竭的成長模式、過度槓桿化和不平衡的經濟，以及快速高齡化等。

同時，由於執行疫情零容忍政策所須採取的刺激措施，迫使官員撤回一些改革目標，例如控制金融風險等。但這樣將導致經濟領域更廣泛的脆弱性。（編輯：沈朋達）1110104