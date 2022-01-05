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疫情93/300

桃園機場群聚案確診足跡 清潔員連5天到中壢金嗓歌友會

2022/1/5 16:15（1/5 23:19 更新）
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桃園市政府5日公布桃園機場群聚案4名染疫清潔員足跡，包括金嗓歌友會、家樂福、中北黃昏市場等地都入列。（桃園市政府提供）
桃園市政府5日公布桃園機場群聚案4名染疫清潔員足跡，包括金嗓歌友會、家樂福、中北黃昏市場等地都入列。（桃園市政府提供）
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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市政府今天公布桃園機場群聚案4名染疫清潔員足跡，其中曾有人去過金嗓歌友會5天，中北黃昏市場等地，搭乘中壢客運、桃園客運；今天確診個案的同住兒子，採檢結果為陰性。

桃園國際機場爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案，截至目前染疫者共有5人，包括4名清潔員（案17230、17238、17239、17266）及1名防疫計程車司機（案17240）。

桃園市政府衛生局下午公布4名染疫清潔員的公共場所足跡，包括去年12月29日至今年1月2日到中壢區金嗓歌友會；12月30日至31日上午搭乘中壢客運112N號公車往忠貞市場方向；12月30日至31日下午搭乘桃園客運112S號公車往金鋒市場方向。

以及元旦當天至家樂福中壢店；1月2日去過平鎮區金翔鴻麵包店；1月3日去過弘爺漢堡冠柏店、忠貞市場、大潤發平鎮店、懷仁大藥局、中北黃昏市場、百年神仙蛋糕，以及昨天去過中華電信內壢忠孝服務中心。

衛生局表示，民眾如曾出入上述場所，請在1月18日前進行自我健康監測；監測期間如有發燒、腹瀉、嗅味覺異常、上呼吸道等疑似症狀，請撥打1922或0800-033355專線通報。

衛生局表示，今天確診案17266平常是搭乘八德線交通車，因看診復健需求，去年12月25日至昨天自行改搭中壢線交通車，因此不在乘車名單中、未被即時匡列，也因此與案17230、17238、17239共乘交通車。

衛生局表示，案17266昨天至龍岡大操場天幕社區採檢站採檢後確診，Ct值16，其症狀有乾咳、喉嚨不適等現象，同住兒子今天凌晨至衛福部桃園醫院採檢，結果為陰性，目前已匡列隔離，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作目前正在進行中。（編輯：方沛清）1110105

國內5日新增1例本土（案17266），與案17230、案17238及案17239為同職場工作人員。（中央社製圖）
國內5日新增1例本土（案17266），與案17230、案17238及案17239為同職場工作人員。（中央社製圖）
（指揮中心提供）
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