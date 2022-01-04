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疫情15/300

美國單日確診破百萬打破全球紀錄 美媒指Omicron如海嘯徹底影響日常生活

2022/1/4 19:45（1/4 20:20 更新）
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美國3日通報逾100萬例新增確診，不僅刷新疫情爆發以來紀錄，更是全球首見單日破百萬確診。圖為2日美國華盛頓篩檢站外民眾大排長龍。（中央社檔案照片）
美國3日通報逾100萬例新增確診，不僅刷新疫情爆發以來紀錄，更是全球首見單日破百萬確診。圖為2日美國華盛頓篩檢站外民眾大排長龍。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國3日通報逾100萬例新增確診，不僅刷新疫情爆發以來紀錄，更是全球首見單日破百萬確診。美媒形容，Omicron就像海嘯般徹底影響了美國人的日常生活。

根據約翰霍普金斯大學的統計數據，美國3日通報108萬3948例確診、1693人病故。這個確診人數幾乎達到4天前（約59萬人）的2倍，而4天前的數字又較前1週增加1倍。

美國媒體報導，自2年多前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行爆發以來，美國的病例數量一直都是其他國家的2倍以上。除美國以外，全球最高單日確診數來自2021年5月7日、Delta變異株疫情高峰時的印度，當時印度通報超過41.4萬人染疫。

事實上，許多美國人都會在家利用快篩試劑自行篩檢，事後也不會向政府當局通報結果，因此這個驚人紀錄恐怕還是被嚴重低估的數字。

儘管激增的染疫病例尚未導致重症和死亡人數驟升，但隨著感染者紛紛在家隔離，影響已在全美各地顯現，包括許多航班因人力不足被迫取消、學校和辦公室關閉、醫院不堪重負，供應鏈被迫中斷等。

疫情急速升溫，也讓當局考慮調整部分防疫指導方針，以帶領國家度過這波疫情。官員指出，雖然美國疾病管制暨預防中心（CDC）先前將檢測呈陽性的無症狀人員隔離時間縮短為5天，接下來可能要求上述人員必須等待採檢結果轉陰，方可解除隔離。

受到疫情大爆發影響，許多公司也開始要求員工暫停返回辦公室上班，比如高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）和摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）都採取謹慎做法，鼓勵員工在新年伊始時恢復居家上班。

目前唯一的好消息是病故人數尚未出現飆升。初期研究顯示，Omicron變異株雖然傳播速度較其他變異株快，但其症狀通常也較輕微。

報導稱，未來數週內，隨著更多真實數據與相關證據浮現，就能得知Omicron變異株的死亡人數是否會隨著病例遽增而上升，如此就可以進一步預測2022年的前景。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110104

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