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法國發現新變異病毒B.1.640.2 傳播力是否更強受矚目

2022/1/4 19:20（1/4 20:50 更新）
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比利時媒體4日報導，在法國南部發現新型COVID-19變異病毒B.1.640.2，首例來自非洲喀麥隆，目前法國至少有12例確診，病毒是否傳播力更強受矚。（圖取自Pixabay圖庫）
比利時媒體4日報導，在法國南部發現新型COVID-19變異病毒B.1.640.2，首例來自非洲喀麥隆，目前法國至少有12例確診，病毒是否傳播力更強受矚。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾4日專電）比利時媒體今天報導，在法國南部發現新型COVID-19變異病毒B.1.640.2，確診者來自非洲喀麥隆，病毒是否傳播力更強受矚，但專家表示，病毒本質就是持續不斷變異，目前情勢尚不必擔心。

據比利時「最新消息報」（Het Laatste Nieuws）今天報導，在法國南部發現了一種新的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株，被稱為B.1.640.2，首例是從非洲喀麥隆入境，目前法國南部至少有12名患者確認感染此病毒。

報導指根據馬賽「地中海感染研究中心」（IHU Méditerranée Infection）科學家的初步研究結果，這個變異株有46個突變，高於Omicron的37個。

而且此變異株包含2項已知的突變N501Y和E484K。而先前最早在英國發現的Alpha變異株也帶有N501Y突變，傳播力是否更強受矚。

不過，比利時病毒學家范胡克（Steven Van Gucht）表示，每隔一段時間就會出現新的變異株病毒，病毒本質就是持續不斷變異，目前情況尚不必擔心。

世界衛生組織2021年11月曾將B.1.640變異株歸類為監控中變異株（Variant Under Monitoring），意指目前尚不清楚對流行病學的影響，需要加強監測和重複評估，等待新的證據。（編輯：黃自強）1110104

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