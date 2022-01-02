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疫情44/300

以色列官員：Omicron變異株可能促成境內群體免疫

2022/1/2 19:20（1/3 08:57 更新）
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以色列最高防疫官員2日表示，COVID-19 Omicron變異株病例激增，可能使以色列達到群體免疫。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
以色列最高防疫官員2日表示，COVID-19 Omicron變異株病例激增，可能使以色列達到群體免疫。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社耶路撒冷2日綜合外電報導）以色列最高防疫官員今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株病例激增，可能使以色列達到群體免疫。目前該國單日確診病例正持續向上攀升。

Omicron變異株具備高度傳染力，已使全球COVID-19病例大增。根據路透社資料，全球染疫數字創下紀錄新高，去年12月24日至30日之間，平均每天發現超過100萬起病例。

不過，病故人數並未以相同幅度上升，令人心生希望這種新變異株可能比較不致命。

去年12月底前，以色列某種程度上成功擋住Omicron，然而現在感染率提升速度加快，預料未來3週內，單日確診將來到紀錄新高。衛生部防疫主管艾希（Nachman Ash）表示，這種情況可能導致群體免疫。

艾希告訴103FM電台（103FM Radio）：「代價會是大量確診病例。為達到群體免疫，（染疫）數字必須非常高，這是有可能發生的事，但我們不希望透過染疫做到，我們希望它是因為很多人接種疫苗而發生。」

根據衛生部，以色列940萬人口中，約6成已完整接種疫苗，且幾乎全是打輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗，這代表他們已打過2至3劑。但目前為止，符合施打第3劑資格的人當中，有數十萬人尚未接種。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110102

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