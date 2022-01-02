以色列首例 孕婦同時染新冠與流感病毒症狀輕微

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（中央社耶路撒冷2日綜合外電報導）赴哈薩克返回台灣確診COVID-19的空手道代表團一人同時感染流感。以色列12月底證實，一名孕婦同時染上這兩種病毒，症狀相對較輕且已出院，當局指出，可能有更多類似個案。

「以色列時報」（The Times of Israel）今天報導，位於貝達蒂克法（Petah Tikva）的貝林森醫院（Beilinson Hospital）表示，一名未接種疫苗的孕婦同時染上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和流感病毒。

以國當局證實，這是該國首例同時感染此兩種病毒的個案。

一些報導認為這是世界上首例Flurona（流行性感冒Flu加上冠狀病毒Coronavirus）病例，但早在2020年春季，美國就出現了同時得流感和COVID-19患者的報導。

在擔憂這兩種病毒恐掀起「雙重流行病疫情」（twindemic）之際，以色列近幾週的流感病例激增，近2000人住院治療。

「雙重流行病疫情」意指擔心大量流感病例和COVID-19個案恐使醫院不堪負荷，而非很多人會同時感染這兩種病毒。

去年冬天，COVID-19防疫限制措施大致上消除了流感病例，因此「雙重流行病疫情」並未發生。然而，事實證明今年情況有所不同。

新消息報網站（Ynet）報導，衛生官員表示，可能還有許多人也染上這兩種病毒，但尚未被診斷出來。

貝林森醫院醫生指出，該名Flurona個案症狀相對較輕微。醫院婦科主任維茲尼策（Arnon Vizhnitser）表示，流感和COVID-19都是病毒性疾病，兩者皆會攻擊上呼吸道，導致呼吸困難。

這名同時染上COVID-19和流感的孕婦已於12月30日出院，院方表示她狀況良好。

儘管如此，以國衛生部仍在研究這名病例，以確定同時感染這兩種病毒是否會導致更嚴重的病症。（譯者：張璦/核稿：楊昭彥）1110102