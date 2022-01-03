更多編輯台推薦新聞：
Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下
政治

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩
運動

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情39/300

佛奇：Omicron使全美確診激增 但毒性較弱[影]

2022/1/3 05:52（1/3 08:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國白宮首席防疫專家佛奇2日表示，Omicron疫情擴散，美國正經歷確診病例「幾乎是垂直增加」的階段。圖為2022年美國玫瑰花車遊行大會設置告示，提醒觀眾攜帶疫苗施打證明並全程戴口罩。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月2日
美國白宮首席防疫專家佛奇2日表示，Omicron疫情擴散，美國正經歷確診病例「幾乎是垂直增加」的階段。圖為2022年美國玫瑰花車遊行大會設置告示，提醒觀眾攜帶疫苗施打證明並全程戴口罩。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國白宮首席防疫專家佛奇今天表示，由於變異株Omicron擴散至全美，美國正經歷確診病例「幾乎是垂直增加」的階段，不過高峰期可能僅數週而已。

法新社報導，佛奇（Anthony Fauci）接受美國廣播公（ABC）節目「本週」（This Week）訪問說：「我們正處於確診病例驟增及持續增加的階段。」並稱飆升的染疫率「的確前所未見」。

影片來源：ABC News

由於Omicron肆虐全球，美國去年12月31日通報新增44萬確診病例，幾乎正好比去年2月的峰值多了20萬。

不過佛奇指出，由南非的前例顯示若干樂觀期盼。Omicron最初是去年11月在南非發現，很快就達到染疫的高峰，並以相同的快速消退。

他說，越來越多的證據顯示，Omicron的毒性不如之前的變異株，近幾週美國的染疫死亡和住院率，遠低於以往的疫情大爆發期間。

不過佛奇仍再次呼籲家長，務必給他們的孩子接種疫苗、戴口罩，並且若有必要得接受篩檢。（譯者：曹宇帆）1110103

延伸閱讀
美研究：全美Omicron疫情可能在1月中達高峰特派專欄／上任一年經濟疫情拖垮政績 拜登恐失國會多數Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能Omicron發威 美國返校時間順延或採線上教學Omicron衝擊美首季經濟成長預測腰斬 通膨情況恐惡化美國Omicron確診逾20例 佛奇：進入社區感染
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀