美研究：全美Omicron疫情可能在1月中達高峰

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（中央社紐約1日綜合外電報導）「紐約時報」（New York Times）報導，美國哥倫比亞大學研究顯示，全美Omicron變異株疫情可能在1月中即達到高峰，但仍恐使各醫院窮於應付。

紐時指出，過去一個月以來，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株在全球以驚人速度傳播，感染者包括已接種疫苗或染疫康復人士。

美國去年12月30日新增逾58萬確診病例，打破29日才創下的單日染疫人數紀錄。據信這項數據仍大幅低估，原因是檢測不足、居家篩檢普遍及耶誕假期通報延遲。

哥倫比亞大學（Columbia University）研究人員的最新估計顯示，美國可能會在1月9日起當週達到疫情高峰，平均7日確診數會來到250萬例上下，甚至可能多到500萬例。

領導哥大這項疫情模型研究的流行病學家沙曼（Jeffrey Shaman）表示：「這令人震驚，使人不安，我們將目睹前所未見的Covid-19病例數。」（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1110101