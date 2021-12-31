南非稱Omicron高峰已過 美國1月確診可能飆至1週500萬例

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COVID-19陰影揮之不去，行經紐約時報廣場的民眾戴口罩防疫。圖攝於12月23日。中央社記者尹俊傑紐約攝 110年12月31日

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（中央社華盛頓30日綜合外電）南非政府今天引述衛生部數據表示，過去一週新增確診減少30%，顯示已度過這波Omicron高峰，染疫病故也未顯著增加；但美國要到1月中才達峰值，屆時一週恐確診多達500萬例。

「紐約時報」報導，南非醫學研究委員會（SAMRC）人員阿布杜拉（Fareed Abdullah）說：「南非由Omicron變種帶動的第4波COVID-19疫情，從崛起、進入高峰到降溫，速度都快得讓人吃驚。僅4週疫情便達峰值，然後2週急劇下降。與其說這波Omicron是浪潮，還不如說是山洪暴發。」

南非官員表示，這波Omicron疫情期間染疫病故人數增幅很小，甚至「微不足道」。

一些科學家已然拿南非的狀況預測其他地區。曾在美國疾病管制暨預防中心（CDC）任職的華盛頓大學流行病學家莫卡德（Ali Mokdad）說：「我們明年會有個艱難的元月，新增確診會持續飆高並達峰值，然後很快退燒。」

出現幾十種變異的Omicron是11月底首度於南非、波札那現蹤，很快就成為南非的流行株。牛津大學資料庫「數據看世界」（Our World In Data）顯示，Omicron在12月中以前就讓南非疫情飆升至平均每天新增2萬3000多例確診。

▼美國、南非每日新增確診數（7天平均）

截至上週全球95%新增確診的基因定序都是Omicron，並已擴散至100多國，並能讓打過疫苗或康復者再次染疫。疫情發威帶來住院人數大增，已讓美、英等國的醫療量能喘不過氣。

目前南非已連2週確診減少，降幅達30%來到每天新增不到1萬1500例，除西開普省與東開普省，全國各地的確診都在下滑，住院率也降低。但專家不排除，數字減少是因連假期間篩檢變少所致。

「華盛頓郵報」指出，美國哥倫比亞大學研究人員的模型預測，美國今冬這波Omicron凌駕Delta的疫情，會在2022年1月9日起的當週進入高峰，屆時平均7天的確診數會達約250萬例，最高甚至達500萬例。

哥大流行病學家沙曼（Jeffrey Shaman）表示，這幾天的新增確診已達預測曲線高端。7天平均單日新增昨已衝破30萬例，CDC與各州衛生廳的數字今天更出現嚇人的單日新增56萬2000例，把單日新增的7天平均值推高至34萬3000例。

值得一提的是官方數字並非全貌。居家快篩者大多沒通報確診，有些人則是發病但沒篩檢，還有很多無症狀感染者，這些都是美國疫情黑數。沙曼預估美國實際的感染人數應為官方數字的4到5倍。

即便感染率走過峰值開始下降，但隨病毒在脆弱族群持續發威，屆時住院人數仍可能在一段時間內攀升。CDC於27日預測，未來幾週的住院率會呈穩步增加，1月中前每天新增住院者就會到1萬5000人的高峰。（譯者：陳亦偉）1101231