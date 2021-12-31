Omicron打亂全球跨年趴 首例國南非逆勢放行慶祝

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（中央社巴黎30日綜合外電報導）COVID-19變異株Omicron肆虐下，多國新增病例再創單日新高，全球眾多民眾今天沒有大規模跨年活動。不過首個通報Omicron病例的國家南非逆勢而行，批准慶祝活動。

新型冠狀病毒兩年前現蹤，世界衛生組織（WHO）去年3月宣告全球大流行。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）至今造成全球超過540萬人喪生，也引發了經濟危機，社會出現反覆封城和解封的情況。

最近出現的變異株Omicron暫時被認為症狀較輕，但近日美國和英、法等歐洲國家單日新增染疫數屢創新高，迫使多國政府重新祭出限制措施。

根據法新社今天統計，全球過去7天累計730多萬例確診，COVID-19疫情爆發以來平均單日新增首破100萬例。

從希臘到墨西哥，從西班牙巴塞隆納到印尼峇里島（Bali）以及歐洲大片地區，多國當局已取消或減少公共集會活動，不是要夜店暫時歇業就是實施宵禁。

唯有南非逆勢而行，解除午夜至清晨4時的宵禁，放行慶祝活動。衛生官員表示，過去一週感染人數下滑，顯示當前這波疫情高峰已過。根據路透社報導，除此之外，室內集會人數將限制在1000人以下，室外2000人以下。

在法國，巴黎市已宣布自31日起，11歲以上民眾上街必須戴口罩，而全國夜店則暫時關閉到1月。在西班牙，多數地區和大城市都已取消公共慶祝活動，僅馬德里除外，但跨年活動縮水，人群限制在7000人，低於2019年1萬8000人。

英國國民保健署（NHS）表示，將開設臨時野戰醫院，因應英格蘭可能出現住院病人過多情況。英國政府並未對跨年活動祭出限制，不過倫敦市已宣布取消依例在特拉法加廣場（Trafalgar Square）舉行、原定開放6500人參加的大型跨年煙火秀。

印尼警告，度假勝地峇里島禁止耶誕新年假期狂歡、煙火和50人以上集會活動，如果外國遊客被抓到違反防疫規定，他們可能會被驅逐出境。

此外，在確診病例增加後，為預防起見，墨西哥市也已取消大規模跨年慶祝活動。

沙烏地阿拉伯當局在伊斯蘭教聖城麥加（Mecca）大清真寺（Grand Mosque）再度祭出社交距離措施。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1101231