疫情壓力影響記憶 專家：話到嘴邊就忘了

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（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）新型冠狀病毒疫情籠罩世界近兩年，美國認知心理學專家表示，疫情中生活在壓力與疏離感之下，容易影響人們認知與記憶力，思路阻塞、話到嘴邊就忘了的情形最常見。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時間拉長，對人類的生活型態產生全面影響，特別是人體內主管認知、記憶的腦部，容易暫時當機。

專攻大腦記憶的哈佛大學心理學教授夏克特（Daniel Schacter）說：「如果我們在很大的壓力下，有時會對資訊的提取產生負面影響。」

長期處在疫情壓力下，對疫情的擔憂占據太多思考空間，社交生活大幅減少帶來疏離感，在家上班的工作模式使得上班日與週末的區別模糊，日子過得一成不變，這些因素加在一起，對腦部有不好的影響。

心理治療師克雷吉安（Ani Kalayjian）說，壓力加上倦怠、無趣及疏離感非常不利人的認知發展。

經常忘東忘西就是常見症狀，夏克特提到「舌尖現象」（tip-of-the-tongue phenomenon），人們在壓力之下出現思路阻塞，常見的例子是與人交談時，話一到嘴邊，卻想不起來要說什麼。

另一個疫情壓力造成的效應是心不在焉（absent-mindedness），夏克特說，特別是當人們整天關注太多的疫情消息，擔心太多，注意力與記憶分離，導致人們無法專注。

針對延長的疫情壓力，和隨之而來的健忘現象，這篇報導列舉多項建議，包括利用通訊科技維持社交、明確區隔上班日與週末時間、寫下工作清單、靜坐冥想、制訂計畫展望未來等。（編輯：郭中翰）1101231