美篩檢難分Omicron或Delta 治療淪見機行事

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）由於篩檢工具侷限，美國大多數醫師目前無法即刻判斷COVID-19確診者感染的是究竟是Omicron或Delta，由於治療兩者的用藥迥異，病患很可能因此錯失治療先機。

「紐約時報」報導，感染Delta變異株的重症高風險病患可從兩種單株抗體治療極大改善病情，降低住院和死亡風險，但治療Delta的藥對Omicron很可能無濟於事。目前治療Omicron出現效果者，只有一款供貨非常短缺的第3種抗體療法。

儘管美國官員贊成使用一種可以辨別出Omicron基因特徵的替代篩檢，但專家表示，面臨湧入大量病患的大型衛生系統來說，在各種情況下都採用此法並不可行。

這使得在馬里蘭州等地區治療患者變得極富挑戰，當地疫情急遽升溫，Omicron病例約占其中58%。Delta變異株則在北美大平原的美國中部，和包括加州在內的西部大片地區仍占高比例。

目前市面沒有一款通過核准、可判定出各種變異株的篩檢工具，而是由州和其他實驗室組成的國家網絡，使用基因組定序來大範圍追蹤社區的變異株。當地衛生系統再根據區域估計或自身數據，來決定在診所和醫院使用哪一種抗體治療。

目前得出的結論是，美國雷傑納隆藥廠（Regeneron）和禮來公司（Eli Lilly）生產的抗體藥物對治療Delta最有幫助，英國葛蘭素史克藥廠（GSK）和美國製藥Vir Biotechnology生產的抗體治療，則對治療Omicron較有幫助。

華盛頓大學醫學中心（University of Washington Medical Center）臨床病毒學實驗室副主任葛雷寧格（Alex Greninger）表示接下來幾週內，美國感染兩種變異株的人兼有且比重不平均，要讓每位病患獲得最合適的治療將「異常困難」。

美國首批新冠病毒篩檢有部分為葛雷寧格所開發，但 對衛生系統目前能否迅速判定病患感染Delta還是Omicron感到相當悲觀。他表示，雖然快捷測試可以篩出Omicron，卻沒有簡單的方法可以大量報告結果。

此外，公衛官員使用的基因定序方法需耗時近一週，由於時間太長，讓可減少住院需求的早期抗體治療無法立即投藥。麻省總醫院（MGH）傳染病臨床醫師與研究員席德納（Mark Siedner）說，病患照護因此非常困難。

「華爾街日報」分析美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，美國7天平均的單日新增確診數，昨天達到創紀錄的40萬3385人。

即使大多數州在新年假期的週末暫停通報，仍出現新的峰值。隨其他州感染人數開始上升，延後通報可能會導致本週病例數激增。

另據美國衛生及公共服務部（U.S. Department of Health & Human Services）數據，確診或疑似感染而住院的7天平均人數，今天達9萬7855人，比過去兩週多出41%，但低於今年1月10日最高峰的13萬7510人，與也比去年9月Delta高峰時的10萬2967人少。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110104