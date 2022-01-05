傳桃園機場群聚再增3例 桃園衛生局：由指揮中心說明

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桃園機場群聚感染案累計5人染疫，5日晚間再傳疑似3名清潔員確診，桃園市政府衛生局對此表示，一切由指揮中心統一說明。圖為桃園市社區篩檢站。（指揮中心提供）

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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園機場爆發群聚感染案，至今累計5人確診。今晚有消息傳出，疑似又有3名清潔員確診，桃園市政府衛生局表示，無法證實，一切疫情資訊交由指揮中心統一發布。

桃園國際機場爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案，截至目前染疫者共有5人，包括4名清潔員及1名防疫計程車司機。今晚有媒體報導，又有3名清潔員檢驗陽性確診。

桃園市政府衛生局表示，無法證實消息是否正確，疫情資訊將由中央統一公布。桃園市長鄭文燦明天早上8時將召開防疫專案會議，預計屆時會說明。

桃園市政府副發言人吳安琪表示，個案公布由指揮中心統一說明，市府同時以最快速度針對確診個案緊急疫調，並且匡列居隔夜班人員，釐清個案之間關聯性，也將同步擴大社區採檢，防堵病毒進入社區。（編輯：李錫璋）1110105