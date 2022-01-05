更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情76/300

桃園機場群聚案擴大 觀音區某國小6日預防性停課

2022/1/5 23:05（1/5 23:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
觀音區某國小學童因曾接觸確診者，就讀學校6日預防性停課一天。桃園市長鄭文燦5日表示，將擴大社區採檢防堵病毒進入社區。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
觀音區某國小學童因曾接觸確診者，就讀學校6日預防性停課一天。桃園市長鄭文燦5日表示，將擴大社區採檢防堵病毒進入社區。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市衛生局今天深夜表示，觀音區某國小學童因曾接觸桃園機場群聚案的確診者，正在進行採檢，所就讀的學校明天也會預防性停課一天。桃園市長鄭文燦說，將擴大社區採檢防堵病毒進入社區。

中央流行疫情指揮中心今天晚間公布，桃園機場群聚再新增3名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，皆為擴大採檢外包廠商信實公司的大夜班清潔員。

桃園市政府衛生局今天晚間向中央社證實，觀音區某國小的學童家人為確診個案，因曾與該學童有過接觸，目前正在替該學童進行採檢，學校明天也會預防性停課一天。

鄭文燦今天晚間也在臉書（Facebook）發文表示，昨天接獲機場清潔員染疫消息後，市府與醫護團隊第一時間進駐機場採檢，多達800多名的員工採檢結果在今天下午陸續出來，市府也在稍早得知新添3例個案。

鄭文燦說，衛生局目前仍在疫調中，匡列居隔夜班人員，釐清個案之間的關聯性，另外，市府也將擴大社區採檢，防堵病毒進入社區，前進指揮所也立即啟動緊急作為。

鄭文燦說，面對新的一波疫情，市府積極應戰，要謝謝國軍桃園總醫院、衛生福利部桃園醫院、聯新醫院團隊火速成立社區採檢團隊，相信團結防疫，一定能度過這次挑戰。

指揮中心日前公布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為桃園機場停車場廁所清潔員（案17230），初步病毒基因定序感染Omicron變異株，這2天接連新增病例，截至今天深夜，桃機群聚共有7名清潔員及1名防疫計程車司機，合計共8名確診者。（編輯：陳清芳）1110105

延伸閱讀
桃園機場群聚增3大夜班清潔員確診 匡列93人集中檢疫桃園機場群聚案確診足跡 清潔員連5天到中壢金嗓歌友會1/5增1本土為桃機清潔員 曾與染疫同事共乘交通車視察防疫車隊 王必勝強烈建議使用隔離衣與隔板桃機群聚清潔員確診 信實：營運不致產生重大影響桃機清潔員案17307確診足跡 曾赴鶯歌超商郵局、八德大潤發桃園機場群聚感染 再增1清潔員確診
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀