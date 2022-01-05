桃園機場群聚案擴大 觀音區某國小6日預防性停課

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觀音區某國小學童因曾接觸確診者，就讀學校6日預防性停課一天。桃園市長鄭文燦5日表示，將擴大社區採檢防堵病毒進入社區。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市衛生局今天深夜表示，觀音區某國小學童因曾接觸桃園機場群聚案的確診者，正在進行採檢，所就讀的學校明天也會預防性停課一天。桃園市長鄭文燦說，將擴大社區採檢防堵病毒進入社區。

中央流行疫情指揮中心今天晚間公布，桃園機場群聚再新增3名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，皆為擴大採檢外包廠商信實公司的大夜班清潔員。

桃園市政府衛生局今天晚間向中央社證實，觀音區某國小的學童家人為確診個案，因曾與該學童有過接觸，目前正在替該學童進行採檢，學校明天也會預防性停課一天。

鄭文燦今天晚間也在臉書（Facebook）發文表示，昨天接獲機場清潔員染疫消息後，市府與醫護團隊第一時間進駐機場採檢，多達800多名的員工採檢結果在今天下午陸續出來，市府也在稍早得知新添3例個案。

鄭文燦說，衛生局目前仍在疫調中，匡列居隔夜班人員，釐清個案之間的關聯性，另外，市府也將擴大社區採檢，防堵病毒進入社區，前進指揮所也立即啟動緊急作為。

鄭文燦說，面對新的一波疫情，市府積極應戰，要謝謝國軍桃園總醫院、衛生福利部桃園醫院、聯新醫院團隊火速成立社區採檢團隊，相信團結防疫，一定能度過這次挑戰。

指揮中心日前公布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為桃園機場停車場廁所清潔員（案17230），初步病毒基因定序感染Omicron變異株，這2天接連新增病例，截至今天深夜，桃機群聚共有7名清潔員及1名防疫計程車司機，合計共8名確診者。（編輯：陳清芳）1110105