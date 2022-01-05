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視察防疫車隊 王必勝強烈建議使用隔離衣與隔板

2022/1/5 19:25（1/5 23:19 更新）
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衛福部醫福會執行長王必勝（左2）5日前往桃園國際機場防疫計程車隊搭乘處了解運作狀況，在聽取桃機公司報告入境旅客搭車流程後，他指示，司機在載運入境旅客時，一定要使用口罩與手套，至於隔離衣與隔板則是強烈建議使用。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月5日
衛福部醫福會執行長王必勝（左2）5日前往桃園國際機場防疫計程車隊搭乘處了解運作狀況，在聽取桃機公司報告入境旅客搭車流程後，他指示，司機在載運入境旅客時，一定要使用口罩與手套，至於隔離衣與隔板則是強烈建議使用。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月5日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場5日電）衛福部醫福會執行長王必勝今天下午出席桃園國際機場前進指揮所工作會議，會後前往視察防疫計程車隊作業情況，他要求司機除使用口罩與手套，也強烈建議使用隔離衣與隔板。

王必勝下午4時參加前進指揮所的工作會議，在5時20分許結束會議後，由桃園國際機場公司總經理但昭璧陪同，前往視察防疫計程車隊、負責機場清潔員工的休息區及P3停車場。

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王必勝前往防疫計程車隊搭乘處了解運作狀況，在聽取桃機公司報告入境旅客的搭車流程後，他指示，防疫計程車司機在載運入境旅客時，一定要使用口罩與手套，至於隔離衣與隔板則是強烈建議使用，另外，可自行選擇性使用N95口罩及護目鏡等防護裝備。

王必勝在路過入境大廳旁的商店時，特別停留了解旅客入境流程及消費方式，在得知旅客僅能站在店外的隔離線內選購，由店員將購買的商品裝袋交付，旅客再將現金、信用卡放在店家準備的盒子內結帳，不會進入商店內，店員在服務前後都會進行消毒。業者的做法也獲得王必勝的肯定。（編輯：李錫璋）1110105

衛福部醫福會執行長王必勝（前右）5日下午出席桃園國際機場前進指揮所工作會議，會後路過入境大廳旁的商店時特別停留，聽取了解旅客入境流程及消費方式，也肯定業者做法。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月5日
衛福部醫福會執行長王必勝（前右）5日下午出席桃園國際機場前進指揮所工作會議，會後路過入境大廳旁的商店時特別停留，聽取了解旅客入境流程及消費方式，也肯定業者做法。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月5日
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