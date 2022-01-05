桃機群聚清潔員確診 信實：營運不致產生重大影響

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（中央社台北5日電）桃機染疫風波持續擴大，興櫃信實今晚發布重訊，子公司信實公寓公司今天新增1名員工確診COVID-19，累計至今為4名員工確診。這次受感染員工皆於固定場域工作，不會至其他案場支援。

此外，因染疫或隔離所空缺人力，將調動支援人力，至目前為止，對公司營運尚不致產生重大影響。

信實晚間公告表示，子公司信實公寓公司今天新增1名員工確診COVID-19，累計共4名員工確診，今天新增確診員工，與前3位皆為同案場清潔夜班同仁。

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信實指出，該員工原定於1月5日進行採檢，因4日身體不適，通報公司後，指示其先行就醫，經篩檢後確診，目前已依主管機關指示進行隔離及後續處置，公司將持續關切並提供相關諮詢與協助。該服務場域員工除持續每週例行快篩檢測外，於快篩間隔期間，依主管機關指示增加深喉唾液檢測。

信實進一步表示，受感染相關人員皆於固定場域工作，不會至其他案場進行支援作業，因染疫或隔離所空缺之人力，將調動其他班別人力及加班支應，至目前為止，此事件對公司營運尚不致產生重大影響。後續相關細節以政府公開資訊為主，並遵從中央疫情指揮中心指示進行處理。（編輯：張均懋）1110105