1/5增1本土為桃機清潔員 曾與染疫同事共乘交通車

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國內5日新增1例本土（案17266），與案17230、案17238及案17239為同職場工作人員。（中央社製圖）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北5日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，桃園機場群聚新增1名確診個案，為機場清潔員，最新疫調發現，新個案曾搭乘通勤交通車，與停車場廁所清潔員（案17230）同行。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中說明，國內新增26例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為1例（案17266）本土及25例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

陳時中表示，案17266為本國籍50多歲女性，已接種2劑莫德納疫苗，為突破性感染，與案17230、案17238及案17239為同職場工作人員，曾與前述個案搭乘同路線交通車。

陳時中說，案17266原定於今年1月5日採檢，1月3日出現乾咳、喉嚨不適等症狀，1月4日自行前往採檢站採檢後於今天確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

針對外界關注為何案17266並未在昨天被匡列為同車乘客，陳時中解釋，案17266本來不是搭乘這一路線的通勤交通車，個案是近日更改班次，所以才沒有及時被匡列成為密切接觸者。

今天新增25例境外移入個案，為12例男性、13例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國11例、法國3例、巴拿馬2例；加拿大、丹麥、英國、玻利維亞、德國、南非、澳洲、土耳其及印尼入境，入境日介於去年11月14日至今年1月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬7155例確診，分別為2493例境外移入，1萬4608例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：方沛清）1110105

（桃園市政府提供）

（指揮中心提供）