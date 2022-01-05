桃園機場群聚感染 再增1清潔員確診

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桃園市長鄭文燦5日在防疫會議上宣布，新增1名信實集團的清潔員確診。圖為化學兵4日消毒桃機停車場。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園機場出現4名本土病例，包含3名機場停車場清潔員，及1名防疫計程車司機。桃園市長鄭文燦今天在防疫會議上宣布，新增1名信實集團的清潔員確診，目前正在進行疫調。

鄭文燦上午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議時表示，昨天深夜新增1人確診，為信實集團清潔人員，其餘細節會由指揮中心公布，桃園市政府衛生局正在進行疫調，務必要建立防火牆，機場安全和社區安全都要兼顧。

鄭文燦說，針對桃園機場群聚感染案，市府以最快速度疫調、隔離，昨天包括防疫車隊、信實集團，以及相關接觸者、家屬，共採檢約1505人；在足跡地點忠貞市場設置臨時採檢站，昨天有197名民眾主動採檢，今天也會再增加採檢站。

鄭文燦表示，桃園機場昨天也完成環境採檢，結果是陰性，但因為機場清潔頻率高，採檢陰性不代表過去沒有感染；將盤點、整備桃園市11家責任醫院醫療量能，後續將開會討論。

鄭文燦也說，將請衛生局向中央反映，針對機場、防疫車隊、防疫旅館等第一線高風險人員，是否能不用等到5個月才打第3劑，讓他們盡快加強保護。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，針對昨天半夜新增的清潔員個案，目前正在採檢家屬。桃園市13區衛生所除了原已開設的COVID-19疫苗門診時段，今天開始加開平日夜間疫苗門診及假日半天疫苗門診。

桃園市政府觀光旅遊局表示，日前爆發群聚疫情、暫時歇業的桃園某防疫旅館，經衛生局3次環境採檢皆為陰性，相關人員已全數完成居家隔離，預計1月7日完成自主健康管理。考量該飯店規模大，春節假期有不少返國檢疫旅客訂房，將請衛生局確認該旅館是否已達防疫重啟標準，部分樓層能在1月8日重啟。

鄭文燦現場裁示，若經中央同意，某防疫旅館就可復業、投入春節營運；針對防疫旅館，沒有打疫苗、只打過第1劑的員工，都不可在第一線，必須嚴守防線。

桃園市政府教育局表示，日前因疫調、預防性隔離的某國小及某高中，已完成清消、今天復課。（編輯：方沛清）1110105

（桃園市政府提供）