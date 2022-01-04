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疫情3/300

本土增4例 桃園市外出全程戴口罩、機場採檢再強化

2022/1/4 14:21（1/4 21:39 更新）
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因應桃園市出現4例COVID-19本土病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4日宣布，即日起至17日桃園市民眾外出須全面戴口罩，其他免戴口罩規定暫停。中央社記者吳家昇攝　111年1月4日
因應桃園市出現4例COVID-19本土病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4日宣布，即日起至17日桃園市民眾外出須全面戴口罩，其他免戴口罩規定暫停。中央社記者吳家昇攝　111年1月4日
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北4日電）因應桃園市出現4例COVID-19本土病例，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，即日起至17日桃園市民眾外出須全面戴口罩，免戴口罩規定暫停；機場人員、防疫計程車司機也將加強採檢。

桃園機場一名停車場清潔員昨晚確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），且跨年期間曾到桃園中壢忠貞市場擺攤。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，疫調團隊進一步匡列檢驗，另外驗出3名本土病例，分別為2名搭乘同班交通車的機場工作人員，以及一名防疫計程車司機。

陳時中表示，因應桃園出現本土個案，桃園市即日起至1月17日期間將全面強化防疫措施，包括外出須全程佩戴口罩，除有飲食需求可免戴口罩外，其餘期間均得佩戴口罩，其他免戴口罩規定全部暫停，例如照相等通通都要戴口罩。

陳時中指出，在機場防疫措施方面，除了機場人員全面採檢，機場防疫計程車司機每3天須深喉唾液PCR採檢一次，機場內工作人員每週快篩採檢一次，有症狀者立即進行深喉唾液或鼻咽PCR採檢。（編輯：張雅淨）1110104

（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
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