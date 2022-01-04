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疫情31/300

大量高風險旅客將返台 陳時中籲快打疫苗別鬆懈

2022/1/4 15:13（1/4 21:39 更新）
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指揮中心指揮官陳時中4日表示，近期將有大量高風險國家入境旅客，須盡快提高第1、2劑疫苗涵蓋率，才能把基本防禦建立起來。圖為桃園機場。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官陳時中4日表示，近期將有大量高風險國家入境旅客，須盡快提高第1、2劑疫苗涵蓋率，才能把基本防禦建立起來。圖為桃園機場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北4日電）桃園市出現本土病例，專家呼籲第3劑疫苗間隔再縮短。指揮中心指揮官陳時中今天說，近日將有大量高風險國家入境旅客，提高第1、2劑疫苗涵蓋率才是當務之急。

桃園機場出現4名確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，包含3名機場停車場清潔員，以及1名防疫計程車司機，有專家建議將第3劑疫苗間隔再縮短。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，打疫苗是專業的事，必須由專家討論、進行綜合評估，不應貿然跟進他國政策，強調第3劑疫苗固然重要，但這幾天陸續會有大量高風險國家旅客回台，當務之急是盡快提高第1、2劑疫苗涵蓋率，才能把基本防禦建立起來。

桃園機場發生疫情，機場或旅館人員、防疫計程車司機第3劑疫苗涵蓋率也備受矚目。

陳時中說，目前還沒有正式統計，但根據經驗，機場人員、防疫計程車司機應該都比較早開始打疫苗，第2劑也比較早接種完畢，旅館方面可能比較慢，若第2劑比較晚接種，代表前一劑防護力還在。

外傳指揮中心徵用國營事業住宿場所作為集中檢疫所，卻頻頻碰壁，外界也好奇是否再開放集中檢疫所供入境民眾預訂。

陳時中說，經詢問衛福部醫福會執行長王必勝，並沒有調用集中檢疫所碰壁的問題，主要是經過檢查，有些堪用、有些不堪用，有些可提供的時間不夠長或不足使用，但並沒有遇到公部門徵用問題。

至於是否再開放訂房，陳時中坦言機會小，畢竟境外移入病例多，必須保留抗疫場所量能，隨時因應。

因應桃園市疫情，指揮中心是否會派王必勝前往協助。陳時中說，指揮中心從昨天下午持續和桃園市保持密切聯繫，未來若有機會可能會前往視察，但目前桃園很多事情安排都算完全，後續若有新的重大疫情訊息會以新聞稿報告，若沒有，就明天下午再開記者會說明。（編輯：張雅淨）1110104

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