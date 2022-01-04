桃園機場4確診指揮中心定調群聚感染 前進指揮所啟動3任務

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）桃園機場出現包含清潔員及防疫計程車司機等4名COVID-19確診者，指揮中心今晚定調桃機染疫事件為群聚，成立前進指揮所，啟動評估現場作業、入境動線風險及快速篩檢3大任務。

桃園國際機場出現4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診本土病例，其中的清潔人員（案17230）初步研判感染Omicron變異株。中央流行疫情指揮中心今天晚間發布新聞稿說明，指揮中心指揮官陳時中下午到桃園機場視察，實地進行入境旅客動線勘查，評估釐清風險。

陳時中現場檢視第一線人員防護裝備及消毒情形，並啟動防疫作為。首先，成立前進指揮所，由醫療應變組副組長王必勝擔任指揮官，統籌指揮相關防疫工作，進行跨單位溝通協調，並評估各單位現場作業風險，提出相關改善計畫。

再者，針對14天內有症狀高風險旅客的入境動線，重新釐清評估風險，避免與其他民眾、工作人員接觸，降低傳播可能性。最後，配合桃園市政府衛生局採檢規劃「擴大、快速」戰略概念，擴大評估可能有在個案活動地，如清潔的廁所活動的其他人員，快速進行相關篩檢。（編輯：張雅淨）1110104

指揮官陳時中（前左）與醫療應變組王必勝副組長等人至桃園機場實地進行入境旅客動線勘查，並即刻成立前進指揮所，統籌指揮相關防疫工作。（中央流行疫情指揮中心提供）