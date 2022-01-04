更多編輯台推薦新聞：
NASA地球防禦行動9月啟動 迫小行星改道不撞地球
科技

NASA地球防禦行動9月啟動 迫小行星改道不撞地球

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

疫苗數位證明存Apple Wallet帶著走 3步驟搞定
生活

疫苗數位證明存Apple Wallet帶著走 3步驟搞定

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情24/300

桃園機場將設前進指揮所 擴大採檢878名清潔員

2022/1/4 16:30（1/4 19:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園機場爆發4例COVID-19本土個案，桃園市長鄭文燦4日表示，指揮中心將在桃園機場設立前進指揮所。圖為防疫計程車司機4日篩檢。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月4日
桃園機場爆發4例COVID-19本土個案，桃園市長鄭文燦4日表示，指揮中心將在桃園機場設立前進指揮所。圖為防疫計程車司機4日篩檢。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻、管瑞平桃園4日電）桃園機場3名清潔員及1名防疫計程車司機確診。桃園市長鄭文燦今天表示，針對在桃園機場工作約878名清潔員，正在進行採檢，桃園機場也獲中央同意，將成立前進指揮所。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會表示，桃園機場出現4名確診本土病例，包含3名機場停車場清潔員，及1名防疫計程車司機，其中的清潔員（案17230）初步研判感染Omicron變異株。為避免疫情擴大，今天起至1月17日桃園市實施防疫強化措施。

鄭文燦今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議時表示，針對桃園國際機場群聚案，3名清潔員的部分，案17230的6名同住家人採檢皆為陰性，案17238和案17239的同住家人目前都是陰性，但仍有1名在新北市的家人正在採檢中；防疫計程車司機（案17240）設籍基隆市，已同步通知基隆市衛生局安排疫調採檢。

疫情指揮中心宣布，4日新增確診4例本土病例，包含3名桃園機場停車場清潔員，以及1名防疫計程車司機。（中央社製圖）
疫情指揮中心宣布，4日新增確診4例本土病例，包含3名桃園機場停車場清潔員，以及1名防疫計程車司機。（中央社製圖）

鄭文燦說，針對防疫計程車司機已採檢618人，314人已經有採檢結果，1人（案17240）陽性，其餘還在採檢中；針對清潔員任職的信實企業，已設置了採檢站，針對在桃園機場工作的878名清潔員進行採檢。

鄭文燦說，目前機場人員是7天1次PCR採檢，但防疫車隊的部分，包括防疫巴士，必須改成3天1次PCR採檢，後續將視疫情狀況檢討、增加頻率和範圍。機場公司也跟桃園市政府交通局協調了500多輛備用計程車，以便春節期間的運作。

鄭文燦說，目前機場工作人員約有3萬人，6成住在桃園，4成住在雙北基隆或新竹，防疫非常重要，他已建議指揮中心在桃園機場設立前進指揮所，並獲指揮官陳時中同意，市府也會協助採檢等相關對策，這次畢竟是職場的群聚感染，「對於採檢範圍要再擴大，採檢頻率要提高，是很有共識的」。

鄭文燦說，足跡忠貞市場部分，今天中午過後休市3天，明天的消毒也會擴大到周邊29個里；忠貞市場旁也設了「龍崗大操場天幕」、「北區客家會館」、「黎明公園」3個採檢站，今天下午就開始運作，明天會增加到6個站，替民眾進行公費採檢。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，這是首次Omicron在社區出現，傳播速度很快，呼籲有症狀的人，盡量到醫院採檢，有到過忠貞市場的人，可以到新設的採檢站採檢。（編輯：李錫璋）1110104

（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
延伸閱讀
日本因應Omicron 重點將轉向國內防疫對策大量高風險旅客將返台 陳時中籲快打疫苗別鬆懈桃園機場確診清潔員忠貞市場擺過攤 4日下午消毒停業2天Omicron病例飆升 英國醫院面臨人手短缺危機防Omicron 佛奇：擬要求無症狀者採陰才可解隔COVID-19全球最新情報1/3
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀