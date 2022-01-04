桃園機場將設前進指揮所 擴大採檢878名清潔員

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（中央社記者葉臻、管瑞平桃園4日電）桃園機場3名清潔員及1名防疫計程車司機確診。桃園市長鄭文燦今天表示，針對在桃園機場工作約878名清潔員，正在進行採檢，桃園機場也獲中央同意，將成立前進指揮所。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會表示，桃園機場出現4名確診本土病例，包含3名機場停車場清潔員，及1名防疫計程車司機，其中的清潔員（案17230）初步研判感染Omicron變異株。為避免疫情擴大，今天起至1月17日桃園市實施防疫強化措施。

鄭文燦今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議時表示，針對桃園國際機場群聚案，3名清潔員的部分，案17230的6名同住家人採檢皆為陰性，案17238和案17239的同住家人目前都是陰性，但仍有1名在新北市的家人正在採檢中；防疫計程車司機（案17240）設籍基隆市，已同步通知基隆市衛生局安排疫調採檢。

疫情指揮中心宣布，4日新增確診4例本土病例，包含3名桃園機場停車場清潔員，以及1名防疫計程車司機。（中央社製圖）

鄭文燦說，針對防疫計程車司機已採檢618人，314人已經有採檢結果，1人（案17240）陽性，其餘還在採檢中；針對清潔員任職的信實企業，已設置了採檢站，針對在桃園機場工作的878名清潔員進行採檢。

鄭文燦說，目前機場人員是7天1次PCR採檢，但防疫車隊的部分，包括防疫巴士，必須改成3天1次PCR採檢，後續將視疫情狀況檢討、增加頻率和範圍。機場公司也跟桃園市政府交通局協調了500多輛備用計程車，以便春節期間的運作。

鄭文燦說，目前機場工作人員約有3萬人，6成住在桃園，4成住在雙北基隆或新竹，防疫非常重要，他已建議指揮中心在桃園機場設立前進指揮所，並獲指揮官陳時中同意，市府也會協助採檢等相關對策，這次畢竟是職場的群聚感染，「對於採檢範圍要再擴大，採檢頻率要提高，是很有共識的」。

鄭文燦說，足跡忠貞市場部分，今天中午過後休市3天，明天的消毒也會擴大到周邊29個里；忠貞市場旁也設了「龍崗大操場天幕」、「北區客家會館」、「黎明公園」3個採檢站，今天下午就開始運作，明天會增加到6個站，替民眾進行公費採檢。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，這是首次Omicron在社區出現，傳播速度很快，呼籲有症狀的人，盡量到醫院採檢，有到過忠貞市場的人，可以到新設的採檢站採檢。（編輯：李錫璋）1110104

（桃園市政府提供）