王必勝再出馬 桃園機場設前進指揮所防堵疫情

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陳時中（左前1）指揮官協同醫療應變組王必勝（左前2）副組長等人至桃園機場實地進行入境旅客動線勘查，並即刻成立前進指揮所，統籌指揮相關防疫工作。（中央流行疫情指揮中心提供）

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（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午到桃園機場視察聽取簡報，並了解防疫工作執行情況，他宣布在桃機成立前進指揮所控制疫情，並由醫福會執行長王必勝統籌。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會表示，桃園國際機場出現4名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診本土病例，包含3名機場停車場清潔員，及1名防疫計程車司機，其中的清潔員（案17230）初步研判感染Omicron變異株。

陳時中下午4時許，在衛福部醫福會執行長王必勝與桃園國際機場公司總經理但昭璧的陪同下，前往緊急應變中心開會，並聽取相關單位的簡報，隨後進入管制區內視察旅客的入境作業流程、檢疫申報審查區、手提行李X光機查驗站及發燒篩檢站的作業，並前往了解桃機公司進行中的員工採檢，再至防疫計程車招呼站感謝慰問司機。

陳時中視察後接受媒體聯訪表示，今天主要是來了解目前防疫相關工作進行的情況。因為這次牽涉到的人員較多，包括清潔及防疫計程車的人員，當然也擔憂機場內其他人員的可能性，所以來了解桃機公司跟指揮中心在桃機的合作情況。

陳時中指出，指揮中心在桃機成立前進指揮所，並由王必勝統籌機場相關眾多單位，也跟桃園市衛生局密切合作，希望能把疫情在最快的時間控制住，前進指揮所也要討論機場內的相關動線、人員，是否可以有些精進的作為，再向指揮中心提出報告。

陳時中表示，今天視察肯定桃機公司非常的努力，對於人員的管理及各方面都有相當作為，不過每件事情都會帶來經驗，希望能利用這次的桃機的經驗，引進到其他的相關的機場，做同樣應該要注意的事情，因此在此成立前進指揮所，不單只是桃機的問題，還可將桃機的經驗轉換到其他有入境作業的國際機場。（編輯：吳協昌）1110104

桃園國際機場出現4名COVID-19確診本土病例，包含3名機場停車場清潔員及1名防疫計程車司機。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）4日下午親自前往桃機了解防疫作業執行情況，同時也到防疫計程車招呼站感謝、慰問司機們。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月4日