本土增4例 桃園機場1清潔員初步研判感染Omicron

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北4日電）桃園機場出現4名確診本土病例，包含3名機場停車場清潔員，及1名防疫計程車司機，指揮中心指揮官陳時中說，清潔員（案17230）初步研判感染Omicron變異株。

中央流行疫情指揮中心昨晚公布新增1例COVID-19本土（2019冠狀病毒疾病）病例，為桃園機場停車場清潔員（案17230），Ct值僅有11，1月2日開始出現喉嚨痛、發燒等症狀，跨年期間曾到中壢忠貞市場擺攤。

除桃機相關病例案17230外，桃機又出現3名確診者（案17238-17240），陳時中今天下午在疫情記者會中說明，新增3名個案為本國籍，1例男性、2例女性，年齡均為50多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230接觸者。

陳時中進一步解釋，案17238及案17239均為停車場清潔員，是案17230同職場工作人員，通勤時搭乘同班交通車，與案17230同通勤巴士採檢26人，已採檢22人，2人陽性（案17238、案17239）。

陳時中說，案17238無症狀，案17239於1月1日起陸續出現疲倦、咳嗽、流鼻水症狀，Ct值約為24。案17238同住家人已進行採檢，2人呈現陰性、1人採檢中，案17239同住家人採檢結果，1人陰性。據初步基因定序，案17230感染Omicron變異株。

由於機場廁所清潔區域曾有防疫計程車司機使用，緊急召回防疫計程車司機採檢，總數共約600多人，已採檢314人，發現防疫計程車司機案17240確診，1月1日出現咳嗽症狀，經衛生單位安排採檢後於今天確診，一名同住家人準備採檢，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作正進行中。

陳時中表示，整體案件關聯尚不清楚，已於昨天下午展開調查，防疫計程車司機案17240曾經在去年12月26日載過境外移入確診者，29日被召回採檢，PCR檢驗結果為陰性，31日又再次載到一名確診者，感染源頭仍待調查。

陳時中說，至於染疫防疫計程車司機與3名確診清潔人員關聯性，到底是不是因為曾經使用同一區廁所，目前尚無法確認，只知道防疫計程車司機曾載過確診者，但不排除是互相傳染，還需要更多資料確認關聯。（編輯：張芷瑄）1110104