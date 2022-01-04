1/4新增4例本土、30例境外移入 無死亡

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中央流行疫情指揮中心3日晚間公布，一名在桃園國際機場擔任清潔人員的本國籍40多歲女性確診COVID-19，國軍三三化學兵群4日上午前往桃機停車場進行消毒。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月4日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北4日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增34例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，分別為4例本土、30例境外移入；另外，今天沒有新增死亡。

指揮中心昨天晚間臨時公布，國內新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例，為本國籍住在桃園市的40多歲女性，任職機場停車場清潔人員，6名家人已於昨天晚間完成採檢，均為陰性。（編輯：張雅淨）1110104

疫情指揮中心宣布，4日新增確診4例本土病例，包含3名桃園機場停車場清潔員，以及1名防疫計程車司機。（中央社製圖）

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增34例COVID-19確定病例，分別為4例（案17230、案17238-17240）本土及30例境外移入，其中案17230為昨（3）日公布之尚未取號本土個案；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，案17238-17240為本國籍，1例男性、2例女性，年齡均為50多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230接觸者。案17238及案17239均為同職場工作人員，通勤時搭乘同班交通車，案17239於1月1日起陸續出現疲倦、咳嗽、流鼻水症狀；案17240為防疫計程車司機，1月1日出現咳嗽症狀，3人經衛生單位安排採檢後於今日確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

指揮中心表示，今日新增30例境外移入個案，為16例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（22例，案17207、案17210-17219、案17221、案17223-17228、案17231-17232、案17235-17236）、法國（案17208）、挪威（案17209）、南非（案17220）、阿拉伯聯合大公國（案17222）、英國（案17229）、波蘭（案17234）及烏茲別克（案17237）入境，另1例（案17233）調查中，入境日介於去（2021）年11月19日至今（2022）年1月3日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,998,949例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4,979,641例排除），其中17,129例確診，分別為2,469例境外移入，14,606例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。